Adara ha dado un paso atrás tras romper con Rodri. Le ha borrado de redes, eliminado todas sus fotos pero ¿qué ha pasado ahora?

La relación de Adara y Rodri saltó por los aires este fin de semana. La joven fue advertida por ‘Socialité’ de la supuesta infidelidad de su pareja, una llamada en la que ella no pudo evitar echarse a llorar. Horas después se grabó en un directo de Instagram, donde le dio un ataque de ansiedad y es que la joven está muy enamorada del que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. Con alguna que otra ida y venida, ambos aseguraban estar muy felices junto al otro, pero esta presunta deslealtad ha llevado a Adara a ni siquiera querer oír a su chico. Dejó de cogerle el teléfono, no le abrió la puerta de su casa y le dejó de seguir en sus redes sociales, borrando incluso todas las fotografías que tenían juntos. Días después de su ruptura, Adara ha reflexionado y ha escrito unas palabras que calman el ánimo. «Ahora que está todo más tranquilo y se puede pensar con más claridad pido RESPETO para los dos. Lo que tengamos que hablar será entre nosotros. Por favor…», ha escrito la empresaria en su perfil de Instagram.

Sin desvelar si esto significa que están cerca de la reconciliación, muchos seguidores creen que, al menos, Adara y Rodri están en contacto. A pesar de que ella al principio no quiso saber nada de él, Rodri explicó vía Instagram que no había estado con ninguna mujer que no fuera Adara. Lo hizo muy tranquilo e insistió en que esas serían sus únicas declaraciones al respecto. Adara parece ser que ha sido consciente del impacto que ha tenido todo y prefiere que esta historia se mantenga a partir de ahora en un discreto segundo plano, eso sí, no ha hecho mención al supuesto viaje que Rodri y su ex iban a hacer próximamente. Según se ha desvelado, él y Claudia podrían tener en su agenda un periplo previsto, pero ¿le dará explicaciones a Adara sobre esto también?

Este mismo lunes Adara volvió a sus redes sociales y lo hizo completamente destrozada. «Madre mía, tengo el cuerpo como si me hubieran pegado una paliza…Un dolor en el pecho, unas ganas de llorar continuamente», dijo visiblemente decepcionada. Horas después de que Adara rompiera con Rodri y se negara a cogerle el teléfono, dejó de seguirle en el universo 2.0 y borró todas las fotografías que tenían juntos, un gesto que también ha repetido su ex, Rodri, eliminando de un plumazo las imágenes que les unían. Hace ya algunos meses, en concreto en el mes de enero, tuvieron una fuerte discusión que acabó en ruptura y semanas después volvieron a retomar el contacto. Parecía que ahora todo marchaba sobre ruedas, pero de nuevo han vuelto a tomar caminos por separado. Rodri ha dado su versión vía redes sociales y tras ello ha revelado que no hablará más de este asunto que le ha puesto de nuevo en el disparadero.