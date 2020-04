3 ¿Has probado las drogas alguna vez?

«No, nunca. Es algo que me echa muchísimo para atrás. No me gusta nada, no me gustan ni las dorgas ni el entorno. Si hay alguien que consume drogas, directamente me aparto».

¿Qué ha pasado con Alejandro Reyes?

«Esta pregunta sí que no me la esperaba. No sé, me río mucho con él. Es muy divertido, nada más. No pasó nada más».