Tras alzarse como ganadora de GH VIP 7, Adara Molinero ha cambiado totalmente, aunque no todo. Una vez que tuvo en sus manos el codiciado maletín, la joven madrileña ha tenido que volver a coger las riendas de su vida, que ha estado un tanto revuelta en los últimos meses. Tras el reencuentro con su madre, Helena, que la ha defendido a capa y espada en el plató del reality, Adara ha puesto rumbo a Palma de Mallorca, donde hasta el momento vive con su hijo y su todavía pareja, Hugo Sierra.

Adara ha compartido su primera storie fuera de la casa con su madre, Helena

Un viaje que no ha hecho sola y es que su madre se ha mantenido fiel a su palabra y ha cumplido con aquello que dijo días atrás, que se iría con ella a Palma y no la dejaría sola. Juntas y cargadas de maletas han llegado al aeropuerto de la isla, donde lo primero que han hecho ha sido ir a ver al bebé de la ya ex concursante de GH VIP 7, con quien tantísimas ganas tenía de reencontrarse.

Desde entonces, ambas se han dejado ver juntas en varias ocasiones, aunque sin el pequeño. Han estado comiendo en varios restaurantes de la ciudad, desde donde precisamente Adara ha regresado a sus redes sociales. Si bien no ha vuelto a compartir ninguna publicación desde el jueves, cuando ganó el concurso, sí que ha subido varias stories en las que comparte protagonismo con su madre.

Un último ejemplo de lo importante que está siendo Helena para ella en estos momentos tan complicados. Tras protagonizar un triángulo amoroso con el padre de su hijo, Hugo Sierra, y su compañero Gianmarco Onestini, Adara se vio envuelta en una situación que la ha superado en algunos momentos y que su madre piensa vivir a su lado. Como adelantó, no piensa dejarla sola ante la adversidad y estará a su lado todo el tiempo que necesite. Palabra de madre.