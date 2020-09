El actor de ‘Cuéntame cómo pasó’ ha publicado una foto en la que muestra por primera vez a su familia.

El actor Pablo Rivero, conocido por su papel de Toni Alcántara en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, ha mostrado públicamente una parte de su vida que hasta ahora solo conocía su entorno más próximo. A través de su cuenta en Instagram ha enseñado una bonita fotografía junto a su pareja y el hijo que tienen en común.

Acaba la temporada 18 de «Cuéntame» y Pablo Rivero tiene planes sorprendentes

Pablo Rivero muestra a su familia: «No puedo estar más orgulloso»

«Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática», comienza diciendo en su post. «Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado», añade.

Como colofón a su mensaje, el artista pide «respeto, intimidad y felicidad para todos ❤️🙏 » e incluye un hashtag con las palabras «suerte la mía». Sus palabras han hecho surgir un montón de comentarios entre sus amigos, muchos de ellos rostros conocidos. «Multiplicados por 3», escribe Jaime Cantizano. Sandra Gago, mujer de Feliciano López, y las actrices Lydia Bosch, Miren Ibarguren y Vanessa Romero le han regalado ‘likes’ a su publicación. «Me chifla la foto💙😍 y vosotros», admite Sara Sálamo.

Autor de un libro: «No volveré a tener miedo»

Pablo Rivero, de 39 años, es conocido por meterse en la piel del hijo mayor de Antonio y Mercedes Alcántara (interpretados por Imanol Arias y Ana Duato) en la popular serie de Televisión española. Además de su pasión por las artes escénicas, le gusta escribir. En 2017 lanzaba el libro ‘No volveré a tener miedo’. Una novela ambientada en los años 90, que es la que marcó su adolescencia. «Yo me crié en esa época, y la recuerdo un poco oscura. En la tele salían un montón de sucesos: el asesino de la baraja, el de la katana, lo de Alcásser… Recuerdo domingos grises pensando en esas niñas», ha revelado.

También es autor de ‘Penitencia’, su segunda novela, que vio la luz a principios de verano (el pasado 11 de junio) y cuyo lanzamiento se vio afectado por estos «tiempos intempestivos». Así agradecía la buena acogida que ha tenido su obra en sus redes sociales: «Gracias a todos por el cálido recibimientos y vuestros mensajes, significa muchísimo para mí. Me encanta saber que mi historia viaja con vosotros a lugares tan maravillosos». Este trabajo, que «tantas alegrías me está dando» lo ha acercado de manera más íntima al gran público.