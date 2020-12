Chabelita Pantoja y Asraf Beno han vuelto a discutir, esta vez de manera acalorada, en el interior de un coche durante media hora. ¿Qué se han dicho? Vea los vídeos para ver cómo se las gastan cuando creen que nadie les ve

Del buen rollo del que hacen gala en cada aparición pública, entre arrumacos, besos y muestras de cariño, a una monumental bronca cuando creen que nadie los ve. Chabelita Pantoja y Asraf Beno han protagonizado una discusión de pareja en el interior de un coche que se alargó casi media hora, en la que sus versiones no llegaban a cuadrar y el ambiente comenzaba a caldearse por momentos. La pareja ya está fuera de ‘La casa fuerte’, donde han demostrado que son una pareja normal, que disfruta de su compañía a la vez que se crispan los nervios el uno al otro con discusiones tontas y otras de mayor calibre, como esta que ha sido captada por las cámaras de Europa Press.

Vídeo: Europa Press

Chabelita Pantoja y Asraf Beno acudieron en la tarde de este lunes a un conocido centro comercial de Madrid para realizar las habituales compras navideñas, dado que su estancia en el reality de Telecinco les ha impedido ponerse al día en este tipo de tradiciones. Tras aparcar en las inmediaciones del centro, la pareja permaneció en el interior del coche discutiendo acaloradamente, como así se muestran en las imágenes. Casi media hora de reproches, versiones encontradas, aspavientos de resignación y enfado, hasta que finalmente decidieron abandonar el vehículo, comprar lo que tenían en la lista y seguir con su vida.

Los problemas, quizá, no se hayan solventado en el momento, pero su amor es fuerte y una rencilla no les va a poner en apuros. Algo que ya han demostrado al entrar en el concurso y poner su rutina al servicio de todos, demostrando que las discusiones entre ellos son constantes, algo que, por otro lado, puede ser de lo más normal. No hay pareja que no discuta y la que no lo hace, poca pasión le pone al asunto. Vea el vídeo de su acalorado encontronazo en el coche.

Vídeo: Europa Press