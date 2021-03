El letrado de Rocío Carrasco, Javier Vasallo, ha contestado al letrado de Antonio David Flores quien ha anunciado medidas legales

Desde que se emitiera el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, este domingo, mucho se ha hablado sobre este tema. De hecho, tan solo unas horas después de que se emitiera los dos primeros capítulos, Mediaset anunció el despido fulminante de Antonio David Flores, quien se ha quedado sin trabajo y de momento no ha podido dar su versión de los hechos en un plató de televisión. Quien si ha hablado ha sido su abogado, Iván Hernández, quien ha anunciado medidas legales tras el despido de su cliente. Tan solo unas horas después, el letrado de la parte contraria, ha respondido a las acusaciones del primero.

El abogado de Antonio David Flores ha anunciado medidas legales

El letrado de Antonio David considera que la sociedad se ha cebado con alguien que no ha sido condenado: «Ha habido seis resoluciones y han intervenido 7 jueces, que han dicho que no hay indicios» y ha anunciado medidas legales contra “el responsable que haya realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado en ese reportaje todo los que los jueces sí han visto, examinado y juzgado”. Horas después, ha sido el abogado de Rocío Carrasco quien ha entrado en ‘Sálvame’ para responder a estas duras acusaciones.

Javier Vasallo ha hecho una petición a la audiencia para que reflexionara sobre las acusaciones de la parte contraria. El letrado asegura que sobre su mesa tenía hasta cinco tomos con los folios que corresponden a tres años de instrucción. Ha confesado que se trata de algo incluso inusual para este tipo de presuntos delitos, ya que se trata de una denuncia de “lesiones psicológicas continuadas”. Algo que además se han propagado en los medios de comunicación.

El letrado de Rocío Carrasco ha desmentido lo dicho por la parte contraria

Carlota Corredera le ha preguntado al abogado de Rociíto si ¿es cierto que no hay indicios contra Antonio David? A lo que el abogado aseguraba que «no es cierto lo que dice mi compañero, llamo a la cordura, a la cautela y al respeto”. Además, ha confesado que después de la instrucción de tres años la jueza de violencia de generó determinó que existían “indicios más que considerables” para transformar el procedimiento en abreviado.

Una información contraria a la que esta mañana ha dado el letrado, Iván Hernández, que defiende al colaborador de televisión: «Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que redacta hechos de 25 años, se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarados todos los psicólogos y psiquiatras, los imputados y la justicia durante dos veces decide que no hay indicios de criminalidad».

Una situación de la que no podrá dar su versión en un plató de Telecinco. La cadena ha dejado de contar con su presencia, se ha quedado en el paro y ahora se desconoce qué sucederá con su vida. «No se puede hace un juicio social porque no se tienen los elementos. Han sido cientos de escritos y te encuentras con esto. Una persona que ya no puede trabajar, no tiene voz, no puede defenderse«, ha dicho dolido.

Fidel, el gran apoyo de Rocío Carrasco en estos momentos tan complicados

Desde que se emitieran los primeros capítulos de esta docu-serie, son muchos los familiares y amigos que han hablado y se han pronunciado tras el duro testimonio de Rocío Carrasco. Uno de ellos ha sido Fidel Albiac, con el que ‘Ya es mediodía’ se ha puesto en contacto. «Estaba tranquilo. Fidel ha asegurado que no va a hablar del tema, que no se va a pronunciar al respecto. El marido de Rocío Carrasco ha insistido en que no iba a hacer ninguna declaración», desvelan desde el programa. Esta decisión la toma para evitar crear más polémica en torno al desgarrador testimonio de su pareja.

Durante la emisión de los primeros capítulos de la docuserie, Rocío Carrasco no solo habla de Antonio David Flores y sus hijos, Rocío y David. Dedica unas palabras conmovedoras a su marido, Fidel Albiac, con el que se dio el ‘sí, quiero’ en 2016, una boda a la que no acudieron sus hijos. Para ella, su marido ha sido un apoyo incondicional durante todos estos años. Y así lo hacía saber públicamente en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.