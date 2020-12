Joaquín Moeckel, el abogado de Cayetano y Fran Rivera, manda un rotundo mensaje a Isabel Pantoja en plena guerra judicial por las pertenencias de Paquirri que pertenecen a los toreros.

La guerra de Fran y Cayetano Rivera contra Isabel Pantoja continúa. Después de que se conociera que la cantante no está obligada a entregar los enseres personales de Paquirri a los hijos mayores del torero, la guerra sigue acaparando titulares. De hecho, ahora es el abogado de los hermanos Rivera, Joaquín Moeckel, el que se pronuncia al respecto y manda un contundente mensaje a Isabel Pantoja.

«¿De verdad tanto importa entregarle a los verdaderos legítimos de las propiedades sus cosas? ¿Tanto importa de verdad? ¿Tanto daño le han hecho estos niños, hombres hoy, a esta señora? De verdad, ¿tanto daño le han hecho? Que cuando murió su padre eran niños. Entregarle las cosas de un padre a un hijo, ¿eso es tan doloroso para esta persona?», empezaba diciendo a las cámaras de Europa Press.

El abogado de Fran y Cayetano Rivera no comprende por qué la tonadillera se niega a entregar los objetos de Paquirri a sus hijos: “No estamos hablando de una finca de 5.000 hectáreas ni de un fondo de inversión en Estado Unidos. Estamos hablando de tres trajes de torear, cuatro muletas, dos estoques y una capilla. Por favor, ¿de verdad esto merece la pena la que se está montando? Y no la estoy montando yo, ¿eh? Porque a mi me la dan y termino así que no me vayan a decir que la estoy montando yo. Si usted me lo diera, no se montaría nada así que démelos y se acaba esto», continúa diciendo el abogado al medio citado.

Moeckel prefiere no ir a juicio y pide a Isabel Pantoja que cumpla con lo que firmó en el año 87: «Los juicios son la última razón de las cosas porque si la gente cumple lo que firma, no harían falta los jueces para esto. Hacen falta para otras cosas, pero para esto no. Usted firma un contrato, un documento en el 87, cúmplalo o es que su firma no vale. Ahora cual va a ser la excusa porque el otro día era que si del 27 al 24, ¿ahora cuál? La excusa cual es ahora», se pregunta.

Pero no ha sido lo único que ha dicho el abogado de los hermanos Rivera. Y es que Joaquín ha anunciado, además, que ha interpuesto un un requerimiento notarial contra Isabel Pantoja. El letrado asegura que no se trata de ningún paripé ya que se encuentra en el periodo legal para interponer la acción de petición de herencia: “La acción de petición de herencia son treinta años y cómo hasta el 97 hemos estado de pleitos, desde el 97 hasta aquí no han pasado treinta años y la puedo volver a meter”. Moeckel manda un mensaje a la abogada de la tonadillera, Cynthia Ruiz: “cuando le llegue la demanda judicial ya dirá la abogada de Isabel Pantoja lo que tiene también”, explica a Europa Press.

Una historia sin fin

Después de que Isabel Pantoja se negara a devolver los objetos personales a Fran Rivera y Cayetano Rivera tras el requerimiento notarial que depositó el abogado de los toreros, Joaquín Moeckel, todo parece volverse más oscuro. Esto ocurrió la pasada semana, cuando la tonadillera dio la negativa como respuesta asegurando que la petición se basa en un documento privado del año 1987, pero que no recuerda haber firmado este documento, por lo que se remite a la escritura de partición.

En dicho documento, no aparecerían estos enseres y tan solo aparecen los bienes económicos. Algo que ya demostró SEMANA que estaba en equivocación, ya que esta revista ha tenido acceso a dicho documento en el que aparece firmado por la tonadillera. Ahora, tal y como muestra SEMANA en su nuevo número, los toreros dan otro paso.

Fran Rivera y Cayetano Rivera están desesperados al respecto y ya no saben qué hacer para recuperar estos enseres por los que llevan años luchando. Por lo que ahora, tal y como ha sabido SEMANA en exclusiva, los hermanos Rivera Ordoñez han dado un pasó y le han ofrecido a Isabel Pantoja un acuerdo privado para poner fin a este capítulo. Puedes encontrar todos los detalles en el próximo número de SEMANA, que ya está a la venta en tu kiosco y supermercados.

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, encontraréis todos los detalles del acuerdo privado que los hermanos Rivera Ordoñez le han propuesto a la tonadillera y cuál ha sido la respuesta por parte de la artista, que sigue todavía encerrada en Cantora con su madre, Doña Ana, y su hermano, Agustín Pantoja.