Los abogados de Shakira y Piqué están en continuo contacto. El objetivo es buscar un acuerdo sobre los bienes y su familia en común, aunque el escenario actual esté cargado de tensión. Tras las fotos del jugador y su nueva ilusión la artista ha reaparecido cargada de tristeza e incluso decepción, un sentimiento que ella misma habría compartido con su círculo más cercano. Eso no quita que sus respectivos defensores se hayan reunido, pero ¿en qué punto está todo?, ¿quiere Shakira irse a Miami con sus pequeños y empezar desde cero allí? Por primera vez su abogada, Pilar Mañé, ha concedido sus primeras declaraciones frente a las cámaras.

Vídeo: Europa Press

Aunque por confidencialidad la abogada de Shakira no puede entrar en detalles ni desvelar estrategias futuras, sí que explica que su intención es llegar a un acuerdo con Piqué. En especial, por los niños que tienen en común Shakira y él. «Eso esperamos todos», dice a las puertas de la casa de Shakira. Estas palabras dejan claro que no quieren batallar, sino llegar a un entendimiento, evitando guerras entre ellos. Ambos saben que lo mejor es pensar en el bien de sus hijos para así poder pasar página y es que ellos podrían ser los damnificados de no ser así.

Según se ha comentado en los últimos días Shakira querría llevarse a sus hijos a Miami, donde tiene una propiedad y donde podría tener múltiples planes para ellos. Sin embargo, esta idea no convencería a Piqué, quien quiere estar cerca de ellos y no renunciar al día a día de sus pequeños. «Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami», dijo el paparazzi Jordi Martín sobre esto, alguien que ha seguido muy cerca los pasos de ambos.

Aunque en este momento los dos se encuentran en Barcelona, esto podría cambiar en cualquier momento. ¿Llegarán pronto a un acuerdo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto el abogado de Piqué, Ramón Tamborero, también está centrado en la defensa de su cliente y en que se cumplan todos sus deseos si eso es posible. El experto es muy discreto y reservado, por lo que a día de hoy es casi imposible conseguir que rompa su silencio sobre lo sucedido en este caso que genera tanto interés en los medios de comunicación. Es considerado como una primera espada en el Derecho de Familia y por su despacho han pasado casos tan sonados como el de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, entre otros.

Piqué intenta seguir con normalidad su vida, de hecho, no se está escondiendo con Clara Chía, su nueva pareja. Acuden a cenar, a conciertos donde se besan de forma apasionada y a bodas de amigos y Shakira por su parte solo ha sido vista junto a sus hijos, de quienes no se ha separado apenas desde que saltara la noticia de su ruptura.