La reciente visita de Kiko Rivera en ‘Cantora, la herencia envenenada’ ha destapado datos inéditos sobre Isabel Pantoja. La participación del músico en el especial de Telecinco ha dejado en muy mal lugar a su madre, a la que ha acusado de haberle mentido sobre el reparto del legado de Paquirri, pues habría estado años ocultando las pertenencias del torero que correspondían a sus tres hijos: Fran, Cayetano y el propio Kiko.

«Estamos hablando de años de cárcel. No es una broma, de una señora que ha pasado por la cárcel, con sus antecedentes penales. El as que Kiko Rivera tiene en la manga… Y además de Kiko Rivera lo debe tener más gente. Es una baza fundamental para recuperar por las buenas lo que es suyo, la parte que le corresponde de su finca y hacer con ella lo que quiera, que lo puede reclamar judicialmente, y que Fran Rivera y Cayetano recuperen lo que es suyo. De no ser así, de ir a un contencioso, Isabel Pantoja se está jugando muchos años de cárcel», ha señalado el colaborador.

Kiko Rivera está dispuesto a todo con tal de reclamar lo que es suyo. Se siente estafado por su propia madre, de la que asegura le ha ocultado infinidad de detalles sobre la herencia de su progenitor. «Me han engañado. Me han robado a sabiendas que me estaban robando… Sin saberlo llevo hipotecado desde los 18 años por culpa de mi madre», ha dicho. «Estoy harto de mentiras. Mamá deja de vivir en tu p… mundo de mierda».