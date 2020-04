Anna Ferrer Padilla no ha querido dejar de lado a sus más de 437.000 seguidores en Instagram y está aprovechando estos días para alimentar sus redes sociales con un contenido diferente. A pesar de que la situación no permite hacer todo lo que le gustaría, la joven se ha reiventado y está mostrando cosas en su perfil que antes había enseñado.

Es el caso del último vídeo que ha compartido en su canal de YouTube. La hija de Paz Padilla ha asegurado que esta situación complicada no la lleva del todo mal. De hecho, está disfrutando de la compañía de su madre, que ha tomado la decisión de no ir a presentar ‘Sálvame’ mientras dure esta difícil etapa.

Madre e hija están aprovechando para pasar tiempo juntas. Además, Anna Ferrer ha aprovechado que Paz está en casa para hacer algún vídeo con ella. Lo hizo al responder una serie de preguntas que le habían hecho sus seguidores en las redes. La joven ‘influencer’ animó a su madre para que ella fuera la encargada de responderlas.

Ahora también ha incluido a su madre -como no podía ser de otra manera, puesto que están pasando estos días juntas- en su nuevo vídeo, en el que muestra cómo es un día de cuarentena en su casa. 24 horas en su casa, preparada para llevar a cabo los planes que prepara y organiza cada día para estar entretenida.

Y es que Anna Ferrer Padilla tiene claro que para llevar esto de la mejor manera hay que ponerse un horario y cumplir todo lo que nos propongamos. En esta planning incluye sus horas de comida, deporte, trabajo y también ocio. De hecho, algunas de ellas, las comparte con su madre, con la que mantiene una relación estupenda.

Pero no todo es de color de rosas, ya que Anna Ferrer no puede estar junto a su pareja, Iván, con el que lleva ya más de un año saliendo. Tanto es así que en el último vídeo que compartió con sus seguidores, lanzó un comentario que hacía ver las ganas que tenía de verlo. Una seguidora le preguntaba por si ella era cariñosa, a lo que su madre contestó: «Sí, pero a mí me gustaría que lo fuera más», comenta Paz. Anna hacía entonces un comentario que podría no haber sentado bien a su madre: «Con Iván sí soy cariñosa».

Iván es precisamente la persona que no sale en el vídeo de sus 24 horas, pero estamos seguros que en condiciones normales, aparecía en cada uno de los planes de Anna Ferrer. Mientras llega ese momento, la joven nos enseña a continuación cómo se las apaña para pasar estos días en casa en compañía de su madre: