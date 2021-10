Victoria Federica y Jorge Bárcenas se han ido a vivir juntos dos años después de que comenzara su relación sentimental a un piso de lujo.

Dos años después de comenzar su relación, Victoria Federica y Jorge Bárcenas han comenzado a vivir juntos. Pasaron el confinamiento en Jaén y tras muchos viajes por diferentes puntos de España, han tomado la decisión de independizarse, una determinación que ambos consideran acertada. Y, aunque intentan siempre pasar desapercibidos y no llamar demasiado la atención, lo cierto es que no se han ido a un chalet fuera de Madrid, sino a un piso céntrico de la capital. En concreto, se han decantado por un apartamento de lujo en el Paseo de la Castellana y es que a él a nivel económico también le va de maravilla gracias a su trabajo como DJ.

“Es un pisazo, a él le va superbien en su trabajo», dice alguien del entorno de la pareja a Vanitatis. Allí ella puede llevar la vida que quiere y adaptarse a los ritmos de su chico, pues durante mucho tiempo ha tenido que seguir las normas de su madre. Entre otras, no podía ir en metro al considerar que era peligroso para ella, prohibiciones que ella no llevaba demasiado bien. «Vic quería ir en metro, como el resto de sus amigos, y lo pedía y no la dejaban, ella con el coche oficial y el resto en transporte público, porque los amigos tampoco podían subir con ella y con el chófer”, comentan al citado medio.

Jorge Bárcenas de momento no ha mostrado ningún rincón de su nueva casa, pero nadie duda de que tanto él como Victoria Federica están apostando por su relación. A pesar de que tras su mudanza la Infanta Elena echa mucho de menos a su hija, lo cierto es que desde hace un tiempo no está sola. A su piso de más de 500 metros cuadrados se ha mudado de forma temporal Froilán, lo que ha llevado a la Infanta a estar de nuevo acompañada. Aunque ambos hijos le han dado más de un quebradero de cabeza, la hija del Rey Juan Carlos está muy unida a ellos y se preocupa mucho por los dos, por lo que tenerles cerca es algo perfecto para ella.

A pesar de que siempre han intentado permanecer en un segundo plano, en los últimos meses Victoria Federica tiene menos miedo al qué dirán. Lo demuestran detalles como su baile en tik tok con Omar Montes o sus declaraciones de amor públicamente con Jorge Bárcenas. Aunque no son muy dados a mostrar ciertos aspectos de su vida en el universo 2.0, en alguna ocasión sí han roto sus propias reglas y se han prodigado amor en el universo 2.0. «Espero haber podido hacer de tu día un cumpleaños un poco más bonito, ya que tú haces de mi vida una vida mucho más bonita. Gracias por absolutamente todo, te quiero mucho», dijo él, a lo que ella respondió: «El mejor compañero que se puede tener. Muchas gracias por como eres. Te quiero con locura».