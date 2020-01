7 La novia de Ari Behn

También se espera la presencia de la que era la actual novia de Ari Behn, Ebba Rysst Heilmann, quien le recordó recientemente con esta imagen: «Eres el ser humano más loco, bello, fuerte y complejo. Siempre estaré contigo, mi amado Ari. Y sé que estarás conmigo durante el resto de mi vida y me cuidarás y me animarás hasta que nos volvamos a ver. Sé que me cuidaste hasta el final. Estaré eternamente agradecida por haber estado tan cerca de ti».