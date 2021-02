Tatiana Blatnik, esposa del príncipe Nicolás de Grecia, sobrino de la Reina Sofía, ha sufrido un accidente doméstico por el que tuvo que acudir a urgencias. No ha perdido el dedo, pero tiene que aprender a convivir sin poder usarlo durante unas semanas

Fatídicos días para Tatiana Blatnik, la esposa del príncipe Nicolás de Grecia, que ha sufrido un doloroso accidente doméstico el pasado fin de semana, pero que acaba de dar a conocer a sus seguidores. Un percance que le ha obligado a acudir a las urgencias de un hospital, tras cortarse el dedo pulgar mientras cocinaba. Ya recuperada del susto, la sobrina política de la Reina Sofía se ha armado de valor para confesar que ha vivido “demasiada emoción en la cocina este fin de semana”. Un accidente similar al que sufrió Shaila Dúrcal hace ya unos años y del que no se sintió preparada para hablarlo abiertamente hasta hace bien poco.

Tatiana Blatnik ha contado ahora los detalles de su accidente doméstico en su perfil de Instagram, tanto a través de una publicación como mediante stories. Lo hace con una sonrisa en el rostro, pero aún con el susto en el cuerpo y es que el profundo corte que sufrió en el dedo le ha dejado los nerviosa a flor de piel, lo cual tardará días en restablecer. La esposa del sobrino de la Reina Sofía acudió al hospital de urgencia con un profundo corte en el dedo gordo de la mano izquierda, el cual luce ahora con una venda que cubre casi toda su extremidad. Eso sí, acompaña este peculiar complemento con una amplia sonrisa sobre un rostro con signos de cansancio sin maquillaje y con un look casual, desde su casa, y lista para confesar qué ha sucedido realmente y cómo terminó cortándose el dedo cuando preparaba el almuerzo a su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tatiana Blatnik (@tatianablatnik)

“Me acabo de dar cuenta de lo muchísimo que utilizo este dedo, pero todavía está ahí, solo que ahora no puedo utilizarlo. La moraleja de esto es que uno no se da cuenta de lo mucho que necesita algo hasta que lo pierde”, comenta Tatiana Blatnik, que ha tratado de encontrar una moraleja positiva a su accidente doméstico, a la vez que reconoce que “me siento bien, muy agradecida”. Un sentimiento de gratitud no por el hecho de cortarse el dedo en sí, claro está, sino por la lección que este susto le ha hecho aprender y por el cariño que sus seres queridos y amigos le han demostrado tras dar a conocer su accidentado desliz en la cocina, uno de sus espacios favoritos, donde dedica muchas horas no solo a estimular el paladar de su familia, sino también para amenizar sus redes sociales con recetas de cocina griega, su especialidad.

Entre los mensajes que Tatiana Blatnik ha recibido tras su confesión, destaca el que Pablo de Grecia le ha dejado y en el que trata de echar mano al humor en estos momentos. Le desea una pronta recuperación y le anima a poner a su marido, el príncipe Nicolás, a cocinar, un comentario algo machista, dado que no tiene que hacer las tareas del hogar solo porque su esposa está parcialmente impedida para hacerlos, sino que debería ser una responsabilidad compartida y disfrutada por todos los miembros de la familia.

También le desea una pronta recuperación Miriam de Ungría, así como Tessy de Luxemburgo, que acaba de anunciar su compromiso matrimonial, que a pesar de estar atareada con los detalles de su enlace no duda en enviarle virtualmente “vibraciones curativas” para que logre reponerse cuanto antes del susto y así retomar la rutina y la normalidad.