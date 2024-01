El Rey Juan Carlos habla sobre las acusaciones de Ángel Cristo Jr. a Bárbara Rey

El huracán que se formó a raíz de las confesiones de Ángel Cristo Jr. sobre la relación entre su madre, Bárbara Rey, y el rey emérito Juan Carlos I aún sigue azotando con fuerza a día de hoy. El hijo de la vedette confesó que había realizado él, con tan solo 12 años, unas fotos íntimas de ellos dos para "chantajear" al rey. Desde entonces, el ex monarca se había mantenido al margen de la polémica... hasta ahora. Más tajante que nunca, ha reconocido que Bárbara Rey le chantajeaba.

El Rey Juan Carlos reconoce que Bárabara Rey lo chantajeó

A pesar de que Ángel Cristo Jr. le pidió perdón al rey Juan Carlos, este se alegra de que sus confesiones hayan salido a la luz. Así lo ha contado el periodista Alejandro Entrambasaguas, que el próximo 10 de enero publicará su primer libro, 'Juan Carlos I, el rey en el desierto', donde desvela en exclusiva episodios realmente desconocidos hasta la fecha sobre los últimos cuatro años del ex monarca en su nueva residencia a Abu Dabi. "El rey reconoce que Bárbara Rey le chantajeaba", ha explicado.

Aunque el rey emérito no vio las declaraciones del hijo de la vedette en su polémica entrevista en 'De viernes', sí que le pasaron un informe con todo lo que explicó: "Se alegra de que todo esto se haya verbalizado porque desde el primer momento sabía que era un chantaje", ha desvelado el periodista en 'TardeAR'. De esta manera, don Juan Carlos se moja por primera vez sobre este asunto tan polémico hasta ahora silenciado durante 40 años: "Esto es la confirmación de que esta señora lo chantajeó". Sus declaraciones llegan ahora, un mes después de que Ángel Cristo Jr. hiciera sus incendiarias declaraciones y de que recibiese "presiones" para que se pronuncie.

El periodista ya explicó que el Rey Juan Carlos estaba al tanto de todo lo que se estaba hablando en las últimas semanas sobre él y Bárbara Rey, algo que no le estaba haciendo mucha gracia. De hecho, el escándalo surgió justamente cuando el emérito se encontraba en España por el 60 cumpleaños de su hija, la infanta Elena. "Tanto él como su entorno creen que los escándalos se hacen coincidir a propósito con sus visitas", aseguró Entrambasaguas. Aún así, el ex monarca no quiso emitir dicho comunicado porque consideraba que si lo hacía "se vería gravemente perjudicada su imagen".

Otras confesiones del rey emérito sobre su vida en Abu Dabi

A parte de su historia con Bárbara Rey, el periodista Alejandro Entrambasaguas también explica en su libro otras historias controvertidas sobre el rey, como fueron los 65 millones de euros que le dio a Corinna Larsen. Al parecer, don Juan Carlos no se arrepiente como tal "porque fue un regalo", pero sí de cómo se gestionó la crisis: "Se fue de madre", ha desvelado el colaborador del programa de Telecinco. Además, ha contado la versión de la historia del padre de Felipe VI sobre este asunto: "Él es consciente de que Corinna era una mujer despechada", ha reconocido, dejando claro que el emérito es de la opinión de que la alemana quería aprovecharse de la imagen del rey.

Por si esto fuera poco, el periodista ha desvelado cómo es su vida en Abu Dabi: "Es muy aburrida". Aunque está contento de estar arropado por la Casa Real, no se siente al 100% en su hogar. Con todo, tiene claro que no quiere volver a España: "Si vuelve, cree que la corona y su hijo pueden sufrir ataques". Precisamente sobre su relación con Felipe VI ha dado alguna pista: "Hablan más de lo que la gente se piensa", al igual que con la Reina Sofía, con quien tiene una "relación bastante cordial. Hablan semanalmente, no solo por teléfono, sino también por videoconferencia".