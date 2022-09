Rania de Jordania se sincera sobre la reina Isabel: «Yo era nueva y le pedí consejo»

Este lunes 19 de septiembre la realeza y los más altos dignatarios del mundo han dado su último adiós a la reina Isabel II de Inglaterra. Una cita que los reunía en la abadía de Westminster, en Londres, en un clima de gran solemnidad. Los reyes Abdullah y Rania de Jordania estaban entre ellos para rendir tributo a una soberana inolvidable.

Durante su estancia en la capital británica, los monarcas hachemitas han asistido no solo al funeral, sino también a los actos programados por el protocolo, como la recepción previa que tuvo lugar el pasado domingo 18 de septiembre en el palacio de Buckingham.

Poco antes, ese mismo día, Rania protagonizó un momento bastante inusual para los ‘royals’. Y es que concedió una entrevista para hablar de su relación con la reina Isabel y el resto de los Windsor.

Fue para la cadena estadounidense CNN, con la periodista Becky Anderson. Rania aceptó sentarse en la tarima de dicho medio situada frente al emblemático palacio londinense, mientras una multitud de personas iba y venía de fondo como muestra de respeto y homenaje a su difunta soberana.

Vestida con un impecable y moderno traje de chaqueta y pantalón negro, en señal de luto, Rania de Jordania contestó a todas las preguntas en un perfecto inglés. «La primera vez que conocí a la reina fue unos meses después de asumir mi papel. Ella se mostró bastante sensible sobre el hecho de que yo era nueva. Yo no me sentía muy segura de mí misma y le pedí consejo», comienza la bella monarca.

«Me dijo que lo importante que es estar siempre ahí, tener el sentido del deber y la disciplina, y prestar atención a los pequeños detalles. Siempre me he tomado ese consejo muy en serio. Para mí representaba el servicio público personificado. Ella es una mujer que se consagró al servicio al pueblo y durante 70 años nunca faltó a esa promesa», añade.

Para Rania, Isabel II «era la reina de Inglaterra, pero también era simbólicamente la reina del mundo. Representa algo para todos nosotros, no importa quién seas. Sientes esa afinidad y cercanía con ella».

No fue sobre lo único que habló Rania de Jordania en esta entrevista, abundando en las relaciones que unen a ambas monarquías e incluso opinando sobre el nuevo rey Carlos III.

