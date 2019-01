El comunicado de Rania de Jordania explicando sus gastos en moda

Rania de Jordania es, sin duda, una de las royals más seguidas del mundo. Su estilo y sofisticación la encumbran como una de las mujeres más elegantes del planeta. Sin embargo, la mujer del rey Abdullah II siempre ha sido muy cuestionada por el gasto que realiza en moda. Tan es así que se ha visto obligada a enviar un comunicado para explicar diversas cuestiones relacionadas con este tema.

Leer más: Rania de Jordania celebra su 48 cumpleaños más joven que nunca

Una polémica cantidad en moda

Hace un año, el blog UFO No More publicaba las estimaciones de lo que la Reina de Jordania se gastaba en ropa anualmente, alrededor de 270.000 euros, una cifra que causaba un gran vuelo y que la convertía en la primera del ranking.

El “daño” causado por encabezar la lista

Este año, el blog aclaraba que Rania de Jordania no estaba incluida en la lista después de tratar el tema con la Corte Real Hashemita y la Oficina de Su Majestad. “Hemos retirado a Su Majestad de nuestra lista y de nuestro sitio web para no causarle ningún “daño” a ella por nuestros cálculos del valor anual de su ropa”, señalaban.

El comunicado de la Reina Rania

“El año pasado, las estimaciones de los gastos que había hecho su Majestad en vestuario en 2017 tuvieron una gran difusión en el blog UFO No More, pero en vista de la gran distancia entre las afirmaciones de la publicación y la realidad, hemos solicitado a los propietarios del blog que no incluyan a su Majestad en sus informes anuales futuros”, apunta la nota hecha pública en la página oficial de Facebook de la Reina Rania.

“Representar a Jordania de una forma adecuada”

Continúa señalando que el objetivo de Su Majestad es representar al país de una manera correcta, por ello se busca encontrar un “equilibrio entre la representación apropiada y un gasto moderado”. Además, también apunta a que el objetivo es que los hechos sean accesibles “para que todo el mundo se pueda forjar sus propios pensamientos y opiniones”.

Estimaciones que no reflejarían la realidad

“Gran parte de la ropa utilizada por su majestad proviene de regalos o son comprados a precios reducidos, mientras que los blogs de moda basan sus estimaciones en el valor de mercado de las prendas, lo que conduce a falsas impresiones que no son un reflejo de la realidad”, afirma el comunicado.

Consciente de las críticas

Además, también señalan que la Reina de Jordania es consciente de la críticas recibidas, las cuales apoya y respeta como parte de su trabajo, siempre que sean responsables. Sin embargo, quiere recalcar que hay quien se encarga de “inventar información y recurrir al cinismo y a la burla. Es de lo más desafortunado a los valores de la sociedad jordana”.

Meghan Markle, lídera la lista este año

En ausencia de Rania de Jordania, este año es la duquesa de Sussex la que encabeza la lista del blog UFO No More por sus gastos en moda en 2018. La cifra que habría invertido en ropa roza el medio millón de euros.

Más contenido .....