Marta Luisa de Noruega tiene alma de artista. No hay duda. Ella misma es una princesa a contracorriente, autora de libros infantiles y creyente en la existencia de los ángeles. Ese lado espiritual y creativo lo ha traspasado a sus tres hijas. Ahora la mayor de ellas, Maud Angelica, de 19 años, demuestra sus dotes como pintora. Y así se puede comprobar en una exposición en un centro cultural de Oslo, a cuya inauguración no faltó su orgullosa madre, acompañada de su prometido, el chamán Durek Verrett.

La joven ha compartido varias fotografías de este momento tan especial, posando ante sus coloridos cuadros y entre los besos de su mamá. Maud Angelica siente desde niña esta inclinación artística, en la que siempre contó con el apoyo de sus padres, pero que ahora justamente está empezando a ser algo más que una afición. Hay que recordar que en el funeral de su padre, el escritor Ari Behn, quien se suicidó el día de Navidad de hace casi tres años, la niña portó con ella un retrato suyo dibujado por ella misma. Una imagen que emocionó en todo el mundo.

Ahora, poco a poco, toda la familia se va recuperando de aquel duro golpe. Maud Angelica sonríe y tiene ilusión por enseñar su arte al mundo. En sus redes sociales invita a visitar la muestra, gratuita, que permanecerá abierta entre el 19 y el 23 de octubre.

En esta cita, como sus mayores fans, estaban su madre y su futuro padrastro. La princesa ha escrito en su cuenta de Instagram: « ¡Estoy tan increíblemente orgullosa de ti Maud! La exposición de otoño en Ets Kulturhus es un buen debut para ti, con todos los demás artistas en el tema de la FELICIDAD».

También el futuro marido de la princesa se hacía eco de la gran noche: «Tan orgulloso de ti. Me sorprendes todos los días con tu espíritu y hermoso corazón. Te amo«. Unas palabras que pronto tuvieron su respuesta pública en las redes sociales de la joven pintora: «Ah, eres tan dulce. ¡Gracias por apoyarme siempre tanto durante todo mi viaje artístico! ¡Te quiero! Abrazos grandes».

Aunque aún no han anunciado su fecha de boda, la princesa Marta Luisa y el chamán estadounidense, con el que pasa largas temporadas en su casa de California, se van a dar el «sí, quiero». El pasado junio se comprometieron y la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega le dedicó esta bonita declaración: «Es el único que hace que mi corazón lata, el único que me ve y reconoce mi más alto potencial, quien me hace reír y con quien puedo ser vulnerable».

Pero nada de esto sería posible si sus tres hijas, Maud, Leah y Tallulah, no hubieran hecho buenas migas con él. Como podemos comprobar, en este sentido ha tenido mucha suerte. ¡Todas le adoran!