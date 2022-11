En las últimas semanas era un runrún que no cesaba… Marta Luisa de Noruega , la primogénita de los reyes Harald y Sonia , ¿podría dejar de ser princesa? Hasta su hermano, el heredero Haakon , hace poco no desmentía esta o cualquier otra posibilidad.

El comunicado continúa incluyendo a su prometido, el chamán estadounidense Durek Verrett, volviendo a insistir en su deseo de «distinguir más claramente» sus facetas personales y oficiales: «Esto significa que, entre otras cosas, ellos no emplearán el título de Princesa o se referirán a miembros de la Casa Real en sus canales de redes sociales, producciones mediáticas o relacionadas con cualquier otra actividad comercial (con la excepción del instagram @PrincessMarthaLouise)».

«Su Majestad el Rey ha decidido que la princesa conserve su título. El rey y la reina desean dar las gracias a la princesa Marta Luisa por el importante trabajo que ha desarrollado de forma oficial durante varias décadas. Ella ha realizado sus deberes con cercanía, cuidado y un profundo compromiso».

«Cuando Durek Verrett y la princesa Marta Luisa se casen, el señor Verrett se convertirá en parte de la Familia Real, al igual que Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner y Ari Behn, pero siguiendo la tradición, él no tendrá título ni representará a la Casa Real de Noruega. La princesa Marta Luisa y Durek Verrett asistirán a las reuniones familiares, como las celebraciones de cumpleaños, además de grandes eventos deportivos a los que la Familia Real acude cada año».

En suma, toda una serie de condiciones destinadas a favorecer la transparencia y no generar más polémicas. Hay que recordar que en la Casa Real noruega no se veía con buenos ojos que se utilizara el reclamo de ser princesa para hacer negocios privados (venta de libros, conferencias, etc), algo que se solucionó en 2019, cuando Marta Luisa dejó de hacerlo. Pero entonces no ‘existía’ Durek Verrett.

El hecho de que durante este tiempo el chamán compartiese noticias privadas y fotografías de la Familia Real a través de sus redes sociales ha causado más de una ampolla. Ahora ni siquiera podrán mencionar a otros ‘royals’ en sus entrevistas.En una extensión del comunicado, la Casa Real asegura que «el objetivo es evitar los malentendidos y permitir a la princesa y a Durek Verrett una mayor libertad en sus negocios y otras parcelas de sus vidas». Este acuerdo pone la situación en claro de forma oficial.