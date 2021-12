En su deseo de ofrecer una imagen transparente de sus movimientos, el Gobierno noruego ha publicado un año más una lista con los datos fiscales con ingresos y riqueza acumulada de los nombres más importantes del país. No aparecen los reyes Harald y Sonia de Noruega, así como del príncipe Haakon, quienes al quedar exentos de pagar impuestos no son recogidos en este listado. No sucede lo mismo con Marta Luisa, la otra hija del matrimonio real y uno de los personajes royal más díscolos, al hacer siempre lo que su corazón le dicta, aunque esto no siga las normas y protocolos fijados en palacio. Ella se siente libre y más desde que hace ya varios años decidiese romper lazos con la Casa Real, como hiciese el príncipe Harry y Meghan Markle provocando un tsunami mediático y cientos de críticas por la estrategia económica que hay detrás de este paso a su independencia. Lo mismo que pasó con Marta Luisa de Noruega.

La hija díscola de los reyes de Noruega ha amasado una buena fortuna desde que decidió dejar de representar de manera oficial a la familia real y emprender un lucrativo camino en solitario. Así queda reflejado en el listado que el Gobierno noruego acaba de publicar y en el que se comprueba que Marta Luisa es una princesa millonaria y eso que hace tan solo dos años su situación económica no solo no era tan boyante, sino que estaba cerca de entrar en números rojos. Ha sabido reinventarse, acaparar el interés del público y contar con el favor de grandes fortunas para apoyarla en sus iniciativas, las cuales le han llevado incluso a un plató de televisión para hablar sobre su polémica relación con el chamán Durek Verret.

La creciente fortuna de Marta Luisa de Noruega ha llamado poderosamente la atención de todos y es que no se explican cómo ha logrado pasar de registrar pérdidas a multiplicar sus ingresos por seis. Como decíamos, en 2019 la princesa no estaba en su mejor momento y tan solo ganó cerca de 71.000 euros, sin mayores riquezas. Pero esto ha cambiado radicalmente tan solo un año después y es que ha pasado a registrar beneficios en 2020 que alcanzan los 430.000 euros, pero su riqueza ha aumentado con propiedades tasadas en 1,6 millones de euros entre empresas e inmuebles. Una gran diferencia de un año a otro que ha hecho que los medios nacionales se hagan la evidente pregunta de cómo ha logrado salir a flote y amasar esa millonaria fortuna en tan solo unos meses.

Teniendo en cuenta que el 2020 fue malo para todos por culpa de la irrupción del coronavirus, las dudas de los medios noruegos están justificados. Las actividades profesionales de Marta Luisa y su novio, al igual que el de resto de empresarios, se vio perjudicada, o al menos eso es lo que debería haber sucedido. Sus actividades fueron canceladas también antes de la llegada de la pandemia y es que ella se recluyó en sus tres hijas tras el suicidio de su exmarido, Ari Behn, y la necesidad de recomponerse tras el duro varapalo. Así, lo único que podría justificar esos ingresos de cerca de 430.000 euros es la ducuserie que grabó para TV2 en la que mostraba su día a día, su versión más íntima y personal, su relación con su novio chamán y su lugar en la familia ahora que no forma activa de ella.

Con esta docuserie se puede explicar el volumen de los ingresos que recibió en 2020 tras firmar un jugoso contrato. ¿Pero cómo sus propiedades han pasado de nada a 1,6 millones de euros? Este es uno de los puntos que más ha llamado la atención de los medios noruegos. En esta valoración se encuentra su propia casa, pero también la empresa que levantó en 2020 con el nombre de PML International y que se centra en gestionar exclusivamente sus colaboraciones en televisiones, conferencia y demás relaciones con los medios. Pero esto sorprende, pues si en 2020 sus actividades públicas se vieron reducidas por su situación personal tras el suicidio de su exmarido y por la pandemia, ¿cómo amasó tanto dinero? Pues ahí está el misterio, se desconoce. En el listado tan solo se ofrece información global de su situación económica actual, pero no de cómo ha logrado conseguirla y cómo ha pasado de estar en una situación delicada a ser una princesa millonaria casi por sorpresa.