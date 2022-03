Han pasado dos años desde que Ari Behn, el exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega y padre de sus tres hijas, decidiera quitarse la vida. Fue el mismo día de Navidad de 2019, una fecha que desgraciadamente nunca se les podrá borrar. El tiempo ha pasado y todas ellas han intentado seguir adelante con su recuerdo siempre presente.

Durante este tiempo la Marta Luisa de Noruega se ha vuelto a enamorar, aunque su amor no es precisamente convencional ni lo que se supone más tradicional para una ‘royal’. Cuando salió a la luz su relación el chamán Durek Verrett, un afroamericano estadounidense que se dedica al mundo de la espiritualidad, muchos torcieron el gesto y hasta les pronosticaron un corto recorrido.

Sin embargo, la pareja ‘resiste’. Tanto que hasta suenan campanas de boda para ellos. Hace escasas semanas, él lo confirmaba durante un directo en sus redes sociales. Al preguntarle uno de sus seguidores si se iba a casar, Durek contestó: «A finales de año». Incluso ha confesado que le ha pedido la mano a los padres de la novia, los reyes Harald y Sonia de Noruega. «Si me hubieran dicho que no, no habría seguido adelante», contó él en una reciente entrevista.

Parece que los planes van viento en popa. Tanto para que hayamos sido testigos por primera vez de una imagen que parecía impensable hace un tiempo: la del chamán posando con las tres hijas de Marta Luisa de Noruega. Por si quedaba alguna duda de si las jóvenes aceptaban o no a su pareja, esta es la mejor respuesta.

Ha sido la propia princesa la que ha compartido esta fotografía en su cuenta de Instagram y para ello ha elegido el simbólico Día Internacional de la Mujer. En ella aparece el chamán en el centro, rodeado por todas las féminas, ante un paisaje típicamente californiano, lugar donde él reside.

Nunca antes las adolescentes princesas, Maud Angelica (18), Leah Isadora (16) y Emma Tallulah (13), habían aparecido, al menos en público, todos juntos como una familia. Todas lucían un bonito bronceado, que no es solo producto de la soleada California, pues acaban de disfrutar de unas vacaciones con toda la Familia Real de Noruega en las paradisíacas playas de Isla Mauricio.

Además, Marta Luisa la acompaña de un mensaje muy reivindicativo:

«Para todas las mujeres y hombres que apoyan la brillantez, la resiliencia, la valentía, la vulnerabilidad, la verdad, el liderazgo y las pasiones de las mujeres. Feliz Día Internacional de la Mujer. En realidad cada día es un día de la mujer. Necesitamos luchar para ser escuchadas, para ser reconocidas y no ser obviadas, para el salario igualitario cada día. Así que cada día es un Día Internacional de la Mujer en el que construimos y crecemos hacia la igualdad, de manera que la próxima generación quizás no se encuentre los mismos muros que nosotras».

Entre los comentarios a este post no falta el de Durek Verrett, quien apunta: «Amo a nuestra familia. Tú, querida mía, eres una fuerza vital. Por la manera en la que quieres a tus hijas y cómo alimentas sus mentes y corazones para que crezcan. Por la forma de amarme. Eres una mujer espectacular y una verdadera inspiración para muchos. Feliz Día de la Mujer, querida. Que todas las mujeres sean vistas, escuchadas y respetadas de forma global».