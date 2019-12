Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo, herederos al Gran Ducado de Luxemburgo, han puesto el broche de oro a 7 años de matrimonio anunciando este viernes que están esperando a su primer hijo en común. La buena nueva, que ha emocionado a su pueblo, ha sido anunciada de manera oficial a través de la cuenta oficial de Palacio en las redes sociales. Lo han hecho con una hermosa estampa de la pareja, muy sonriente, en los jardines de su casa con sus manos entrelazadas.

“Sus Altezas Reales el Gran Duque y la Gran Duquesa de Luxemburgo tienen la inmensa alegría de anunciar que el Gran Duque Heredero y la Gran Duquesa Heredera esperan su primer hijo. El nacimiento está previsto para el próximo mes de mayo. El Gran Duque y la Gran Duquesa, así como los miembros de las dos familias se unen en su felicidad”, reza el escueto mensaje que el departamento de comunicación de la casa ha remitido a los medios y a su pueblo.

En un primer momento, Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo, herederos al Gran Ducado de Luxemburgo, ya expresaron su deseo de disfrutar de los primeros años de su matrimonio siendo tan solo una pareja de enamorados. Los niños podrían esperar. Hasta ahora. El feliz anuncio de la pareja de que espera su primer hijo les ha llenado de felicidad y es que desde hace unos años decidieron ponerse en marcha para cumplir su sueño de ser padres, después de ese impás tras su boda para estrechar aún más sus lazos de unión.

La propia Stéphanie de Luxemburgo ya hablaba de su deseo de formar una familia hace tan solo 5 años. Ella proviene de una gran familia, dado que es la pequeña de ocho hermanos. Es lo que busca para su vida, quizá no con tantos retoños en casa, pero sí con la felicidad que los niños traen a su hogar: “Provengo de una gran familia. Fue una elección de mis padres y siendo la hija más pequeña, no puedo estar más contenta de su decisión. Ocho hijos son quizá demasiados, pero de alguna forma me gustaría seguir su ejemplo, mantener ese espíritu de familia numerosa del que vengo”, confesaba en una entrevista. Por el momento, comienzan anunciando el primero de sus hijos, el tiempo dirá cuántos vendrán después.