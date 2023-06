La espectacular fiesta árabe de la boda de Hussein y Rajwa: las mejores imágenes

La boda entre Hussein de Jordania, heredero al trono del país, y Rajwa al Saif está dejando momentos para la posteridad. La majestuosidad que ha rodeado a dicho evento no deja de sorprender. Para celebrar esta unión se ha escogido el palacio de Zahran, que fue la residencia de la bisabuela del novio. Allí se han reunido toda la familia real jordana, con sus padres los reyes Abdalá II y Rania a la cabeza y más de 140 personas. ¡Puedes ver aquí todos los detalles de esta boda!

Vídeo: Jordan TV

Entre ellas, y que pudieron disfrutar de todo lo que puedes ver en los vídeos, se encontraban los Reyes Juan Carlos y Sofía o los príncipes de Gales Guillermo y Kate. Es espectacular cómo se ha engalanado todo el lugar para recibir a los ya marido y mujer, el futuro de la corona del país. Tras celebrarse la solemne ceremonia del matrimonio, comenzó un largo paseo hasta dar por comenzado el convite preparado. Hussein y Rajwa, tomados del brazo, atravesaban un paseo cubierto por las espadas que los cargos militares allí presentes les ofrecían. La música no faltaba, al igual que los tambores, y recorrían el gran espacio al ritmo de ellos.

La felicidad de Rania de Jordania ante el matrimonio de su hijo Hussein

Antes de llegar al escenario principal, donde estaban los Reyes esperando, continuaron Hussein y Rajwa su recorrido acompañados de un baile tradicional festivo. Así, como puedes ver en el vídeo que acompaña a esta información, llegaron al final de un palacio lleno de estructuras con vegetación y que marcaban todas las fuentes que allí se encontraban. En su final esperaban Abdalà y Rania, que seguían el ritmo de la música que sonaba y felicitaban al ya matrimonio, como lo hicieron siempre que tenían ocasión

Vídeo: Jordan TV

Otro de los momentos más reseñables fue el de la llegada de la tarta nupcial. Con flores moradas y de color blanco a lo largo de sus varios pisos de altura, no consiguió robarse el protagonismo de los allí presentes. La madre del novio era una de las que más felices se encontraba y no quitó su gran sonrisa en ningún momento. Las palmas sonaban y no tenían fin para mostrarles así todo el respeto al matrimonio heredero.