El rey Mohamed VI de Marruecos ha decidido cancelar las tradicionales celebraciones que realiza por su cumpleaños. Este año, el monarca cumplirá 56 años y lo hace asediado por las polémicas, tras las acusaciones de diversos medios de que habría secuestrado supuestamente a su hija, por el mero hecho de que la menor no estaba con su madre, la princesa Lalla Salma, en sus vacaciones en Grecia, como así si hizo el heredero al trono. Un escándalo que el exmatrimonio, juntos a través de un comunicado, negaron tajantemente.

El Rey Mohamed VI niega que haya secuestrado a su propia hija

Ahora, el rey Mohamed VI vuelve a echar mano de un comunicado de prensa, pero esta vez para anunciar que no va a celebrar su cumpleaños, como suele suceder todos los 21 de agosto. Ahora bien, los motivos por los que ha tomado esta drástica decisión se desconocen, lo que ha dado pie a las especulaciones. Unos dicen que es por la excepcional atención mediática que se ha puesto sobre la familia tras las antes citadas informaciones. Otros, por su parte, alegan supuestos problemas económicos y políticos del país para justificar su determinación.

La grave enfermedad de Mohamed VI que pone en peligro su reinado

“El rey Mohamed VI dio la orden de que a partir de este año no vuelva a tener lugar la ceremonia oficial del cumpleaños del Soberano en el Palacio Real”. Un escueto texto a modo de comunicado oficial facilitado por la Casa Real de Marruecos con el que echaban el telón a las esperadas fiestas. No se ofrecen motivos ni se dan explicaciones. La fiesta se cancela y se puede entender que a partir de ahora no volverá a celebrarse en el país magrebí el cumpleaños del rey Mohamed VI.