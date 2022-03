El locutor de radio Juanma Castaño sorprendió el pasado lunes 7 de marzo con una entrevista al exmiembro de la casa Real Iñaki Urdangarín. El deportista acudió a COPE para hablar de esto mismo, de deporte, pero se sorprendió al ver que le formulaba también preguntas sobre su vida personal. En la entrevista se le veía incómodo, y de hecho llegó a decir que «estamos en un programa deportivo y hace rato que no hablamos de deporte».

Tras esta tensa entrevista, el locutor de radio no se había pronunciado… hasta ahora. Juanma Castaño ha hablado sobre su entrevista a Iñaki Urdangarín en un evento en al que ha acudido SEMANA, y en el que ha dejado claro que «no había nada pactado de lo que no se pudiese hablar. De hecho, lo digo al principio de la entrevista».

Juanma Castaño, sobre la entrevista: «Había temas que no quería tocar, pero estaba medio obligado»

Preguntado por los medios sobre cómo se gestó dicha entrevista, Castaño ha afirmado que «fue un trabajo de equipo. Fundamentalmente de Alcalá, que tiene relación con él. Al final las entrevistas se hacen así: con contactos». Además, ha querido recalcar que «no me regañó después, fuera de micros, por haberle hecho ningún tipo de pregunta», y ha confirmado que «no cobró. Ahí si que no hay dudas. No tenemos ni un duro para eso».

Sobre el contenido de la entrevista, Juanma ha confesado que «yo veía que había temas que no quería tocar, pero estaba medio obligado a tocarlos», añadiendo que «yo creo que me atreví a preguntar casi todo. Lo que pasa es que hay temas que ya hubieran salido si yo hubiera visto que él estaba predispuesto a hablar. Pero para crear un ambiente más difícil, es mejor no entrar ahí…». Finalmente ha dicho que «No sé cómo se fue cuando terminó la entrevista, porque estábamos en estudios distintos, pero vamos: normalidad absoluta».

Te interesará saber...