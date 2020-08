La mediana de las tres hijas de la princesa Marta Luisa y Ari Behn, instagrammer de éxito con el maquillaje, tuvo su ceremonia religiosa en la intimidad y vestida con el típico traje de Noruega.

La Familia Real de Noruega ha estado de celebración este fin de semana, si bien casi de puertas para dentro y en la más estricta intimidad. Leah Isadora, segunda de las tres hijas de Marta Luisa de Noruega y Ari Behn, ha recibido su Confirmación y precisamente ha sido su madre la que lo ha comunicado al mundo subiendo una serie de fotos en sus redes sociales. En una de ellas aparece con su hija, ambas abrazadas y sonrientes. La princesa se siente muy orgullosa de la joven, de 15 años, como se puede ver en el extenso texto que las acompaña:

«Mi maravillosa y talentosa Leah Isadora tuvo su Confirmación ayer. Estabas preciosa con tu nuevo ‘bunad’ (traje tradicional noruego). Estoy tan orgullosa de ti, querida mía. Te atreves a seguir tus sueños y tu intuición, has heredado la vena artística de tu padre, abuelos y bisabuelos de ambas partes, y la sacas a través de @leahhhbeauty (la cuenta en la que ofrece contenido de maquillaje). Me encanta lo cariñosa y auténtica que eres con tus emociones, me encanta tu humor y tu descaro, me encanta todo de ti».

Y continúa: «Tu padre se hubiera sentido tan orgulloso de ti. Decía que eras la jovencita con más talento del mundo embarcándote en un gran viaje de fama y éxito. Estás destinada a compartir tu talento estético con el mundo. Y contigo en él, el mundo simplemente es un poco más maravilloso. Felicidades por tu Confirmación, cariño. Te quiero con todo mi corazón».

La trágica pérdida de su padre, Ari Behn, quien se quitó la vida el pasado 25 de diciembre, justo el día de Navidad, ha sumido a la familia en un enorme dolor que tratan de superar día a día. La propia Marta Luisa manifestaba hace unos días encontrarse mal de ánimo, en una especie de depresión. Pero por sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallula, tiene que ser fuerte y salir adelante. De las tres, Leah Isadora es la cara más visible por su labor como ‘influencer’, donde da rienda suelta a su lado creativo a través de divertidos maquillajes llenos de color. También es la más alegre, siempre sonriendo pese a las adversidades.

Su Confirmación religiosa tuvo lugar en una iglesia de la localidad de Jar y a la misma asistieron sus abuelos, los reyes Harald y Sonia, y su tío, el príncipe Haakon de Noruega, con la familia de este, aunque no han trascendido imágenes oficiales. Las medidas preventivas contra el coronavirus y el hecho de que la joven no pertenezca estrictamente a la Familia Real han hecho que se celebre de este modo. En contraste tenemos a su prima, la princesa Ingrid Alexandra, cuya ceremonia de Confirmación el año pasado fue retransmitida por televisión y con la asistencia de algunos miembros de la realeza europea, entre ellos el Rey Felipe. Marca la tradición que acudan los padrinos del protagonista, como era el caso con el monarca español. La princesa Laurentien de Holanda es una de las madrinas de Leah Isadora, pero en esta ocasión le fue imposible debido a las restricciones por la pandemia.

Lo más curioso es que en menos de una semana, el próximo sábado, la familia volverá a reunirse para el mismo acto religioso: la Confirmación del príncipe Sverre Magnus, segundo hijo de Haakon y Mette-Marit de Noruega.