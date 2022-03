Hacía tiempo que no se tenía noticias del príncipe Hamzah de Jordania. El descubrimiento de un complot para derrocar al rey Abdullah, en abril del año pasado, puso en el punto de mira al medio hermano del monarca, a quien acusó de participar en el mismo e incluso puso en arresto domiciliario.

Desde entonces, aparte de un perdón expresado por el ‘rebelde’, poco más se ha sabido de él. No ha vuelto a aparecer en público y su madre, la reina viuda Noor, ha clamado Justicia para él durante todos estos meses. Ahora él mismo ha dado señales de vida. Y ha sido el propio Abdullah el que así lo ha comunicado a través de sus canales oficiales.

Según este, a principios de esta semana el príncipe ha enviado una «carta de disculpa» al rey. La misma le llegó tras un encuentro entre ambos, que tuvo lugar en la tarde del pasado domingo, a petición del príncipe. Además estaban presentes sus familiares el príncipe Feisal y el príncipe Ali.

A continuación reproduce la carta de su hermano, al completo.

«Hermano mío, Su Majestad el rey Abdullah, escribo a Su Majestad con mi más profundo respeto y admiración y ruego que Dios te proteja y te conceda una buena salud para que continúes siendo un pilar de fortaleza para nuestra nación y nuestra familia.

El año pasado, nuestra querida Jordania atravesó circunstancias difíciles y un capítulo lamentable de su historia, que el país superó guiado por la sabiduría, paciencia y tolerancia de Su Majestad. Los meses que han pasado me han brindado la oportunidad de mirar honestamente hacia dentro de mí y reflexionar sobre mí mismo, y me veo obligado a escribirte, mi hermano mayor y cabeza de nuestra familia hachemita, esperando que podamos pasar página de este capítulo de nuestro país y de la historia de nuestra familia«.

«Me he equivocado, Su Majestad, y errar es humano. Por lo tanto, asumo la responsabilidad por las posiciones que he tomado y las ofensas que he cometido contra Su Majestad y nuestro país durante los pasados años, que culminaron con los eventos de sedición del año pasado. Busco el perdón de Su Majestad, sabiendo que siempre ha sido muy indulgente».

«Pido disculpas a Su Majestad, al pueblo de Jordania y a nuestra familia por mis acciones, que, si Dios quiere, no se repetirán. Reafirmo, como lo hice ante nuestro tío el príncipe Hassan, que seguiré los pasos de nuestros antepasados y permaneceré fiel a su legado, dedicado al servicio del pueblo de Jordania y comprometido con nuestra Constitución bajo el sabio liderazgo de Su Majestad».

«Que Dios salvaguarde a Su Majestad como líder inspirador y hermano compasivo, y que Dios te garantice a ti y al príncipe heredero Hussein cada éxito al servicio de Jordania y en el gobierno de nuestro país en un camino que siempre estará lleno de orgullo y logros. Que la paz, la misericordia de Dios y las bendiciones sean contigo. Tu hermano, Hamzah bin Al Hussein«.

Aparte de publicar esta carta, desde palacio se hace una valoración de la misma e incluso revela dónde ha estado Hamzah todo este tiempo. El soberano recuerda que tras conocer la participación de su hermano en el complot encomendó a su tío, el príncipe El Hassan bin Talal, la tarea de mediar con Hamzah «en relación al caso de sedición del año pasado». El resultado de esas conversaciones fue que el príncipe «se comprometió con este y un número de miembros de la Familia Real a respetar la Constitución y el legado de la familia hachemita, y desde entonces ha permanecido en su palacio con su familia, bajo el cuidado de Su Majestad«.

Y añade: «El reconocimiento de su error por parte del príncipe Hamzah y su disculpa representan un paso en la dirección correcta en el camino de recuperar su papel como miembro de la Familia Real, al servicio de Jordania según las funciones que le asigne el rey».

«Los hachemitas siempre se han dedicado a salvaguardar los intereses de Jordania, sirviendo al pueblo y cumpliendo sus aspiraciones. A lo largo de su historia, la Familia Real Hachemita siempre ha sido una fuente de consuelo para el pueblo jordano, y Su Majestad lidió con el papel del príncipe Hamzah en la sedición de acuerdo con este legado».

En el escrito el príncipe Hamzah confiesa y confirma efectivamente su participación en el complot contra el rey, aunque ahora deja bien claro su arrepentimiento a la búsqueda de la reintegración dentro de los suyos. Al menos una manera de rehabilitar su nombre y dar mayor tranquilidad al reinado de Abdullah y Rania de Jordania.

Hamzah de Jordania, de 41 años, está casado en segundas nupcias con la princesa Basmah, con la que tiene seis hijos, el último de ellos, Mohammad, nacido el pasado febrero. De su primer matrimonio con la princesa Noor tiene una hija, la princesa Haya, de casi 15 años.