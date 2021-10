Han sido meses muy difíciles para Chàrlene de Mónaco. Todas las noticias que llegaban desde Sudáfrica sobre el estado de salud de la princesa monegasca se seguían con especial atención. Ahora, por fin hay buenas noticias sobre el estado de Chàrlene. Y es que después de año y medio alejada de los suyos por un problema que le impedía volar y regresar a casa, ya hay fecha para que vuelva a estar junto los suyos. Así lo ha revelado Alberto de Mónaco a un medio fránces al que ha confirmado que la princesa Charlène estará en Mónaco antes del 19 de noviembre, día que se celebra la Fiesta Nacional.

Chàrlene de Mónaco se encuentra en Sudáfrica donde ha tenido que ser operada varias veces

A pesar de que la propia Charlène reveló que tenía previsto regresar al Principado este mes de octubre, su vuelta tendrá que esperar un poco más. Pero no mucho. Y es que está previsto que en pocos días, la princesa monegasca deje su Sudáfrica natal para reunirse con su marido y sus hijos, Jacques y Gabriella, de quien ha estado alejada durante tanto tiempo. Ha pasado una época muy complicado derivada de los problemas de salud que estaba sufriendo pero ahora parece que todo vuelve a su cauce y se encuentra bastante mejor. Tal es su mejoría que está previsto que el día de la Fiesta Nacional de Mónaco, el 19 de noviembre, esté ya con los suyos. Hay que recordar que la princesa sufría de una infección ORL por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente hasta en tres ocasiones diferentes.

Ahora, Chàrlene de Mónaco «está mucho mejor», según las palabras de su marido, Alberto de Mónaco. El príncipe también ha revelado que «esta última operación, que afectaba al tabique nasal, salió muy bien. Su regreso está previsto para muy pronto. Y puedo decirles que estará en Mónaco mucho antes de la Fiesta Nacional. No es posible para mí darte la fecha exacta, pero te prometo que lo sabréis cuando llegue el momento». Estas han sido las palabras de Alberto a un medio fránces.

La princesa monegasca está desolada tras la muerte de su perrito

Esta gran noticia se conoce el mismo día en el que la propia Charlène ha revelado la triste noticia que ha recibido a miles de kilómetros. Y es que su perrita Monte, de raza chihuhua, ha muerto tras ser atropellada la pasado noche del lunes. «My little Angel died last night, she was run over. I will miss you so much, Rest In Peace 💔» [«Mi pequeño ángel murió la pasada noche, fue atropellada. Te echaré muchísimo de menos. Descansa en paz»], ha escrito Charlène junto a una instantánea en la que aparece posando con su perrita, a la que da un tierno beso, demostrando lo mucho que la quería.