Muchos todavía le recuerdan como aquel atractivo hombre de melena rubia, tez bronceada y actitud de tipo duro que conquistó a Estefanía de Mónaco a finales de los años ochenta. Hoy ese hombre, el empresario francés Mario Oliver, ocupa los titulares de todo el mundo por un trágico suceso: ha sido asesinado en su casa de República Dominicana. Tenía 71 años.

Aunque aún se están investigando los hechos, todo ocurrió hace unos días en su propio domicilio situado en el país caribeño. Una lujosa residencia localizada en Las Terrenas, un municipio de la provincia de Samaná, en el norte de República Dominicana. Según apuntan medios locales y franceses, el empresario habría sido objeto de un atraco «con furia y ensañamiento», en el que finalmente perdió la vida. Los asaltantes se habrían llevado varios objetos de valor de la casa, como una caja fuerte y algunos relojes de la marca Rolex.

Los primeros informes forenses a los que se ha tenido acceso, Mario Oliver Jutard fue encontrado ya sin vida en su propiedad, sin que los médicos pudiesen hacer nada por él, más que certificar su muerte. El empresario presentaba un traumatismo craneoencefálico, además de señales de estrangulamiento y compresión manual del cuello. En estos momentos se está pendiente del resultado de la autopsia.

Mario Oliver Jutard se convirtió en una figura omnipresente en los medios en aquellos años de esplendor junto a Estefanía de Mónaco. Se le consideraba como una especie de ‘playboy’ por haber sido modelo, camarero y dj en París, incluso se le apodaba ‘el Tarzán de Marsella’. Al poco se trasladó a Los Ángeles para iniciarse en el mundo de la noche. Allí fue acusado de violar a una joven universitaria de 19 años en una fiesta, algo que él siempre negó.

Quizás por todo esto, el príncipe Rainiero no le veía con buenos ojos para marido de su hija menor, aunque el hecho es que con el tiempo logró forjarse un nombre y una gran fortuna como empresario de locales nocturnos. En Los Ángeles estuvo al frente de famosos clubs como Vertigo y The Gate, al igual que restaurantes como Tryst, Le Petit Four y Linq.

Las imágenes junto a la princesa Estefanía circulaban entre playas y yates, desde Saint Tropez hasta Mallorca e Isla Mauricio. Siempre se mostraban intensamente apasionados. La diferencia de edad no era un problema. Él era 14 años mayor. Incluso se fueron a vivir juntos a Beverly Hills.

Mario Oliver llegó a conocer a Rainiero, pero al final su noviazgo con Estefanía no fructificó en boda y la pareja puso rumbos separados en 1988. La princesa posteriormente se casaría en dos ocasiones y daría mucho que hablar con otras relaciones escandalosas.

Mario Oliver continuó con sus negocios con mucho éxito, pero con un perfil mediático mucho más discreto. También se divorció dos veces. Hoy, desgraciadamente, ha vuelto a la primera línea tras ser asesinado en el que era su paraíso particular.