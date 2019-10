El Príncipado volvió a vestirse de gala para celebrar la fiesta titulada Secret Games (Juegos Secretos). El príncipe Alberto ejerció de anfitrión, pero fiel a sus costumbres, se hizo rodear de buena parte de su familia. Curiosamente no estaba su esposa, la princesa Charlène, aunque esto empieza a no ser novedad. Pero sí estaba su hermana Carolina y sus sobrinos Louis Ducruet, este acompañado por su flamante esposa, Marie Chevallier, y Camilla Gottlieb. No sabemos si se pusieron de acuerdo, pero el hecho es que tía y sobrina coincidieron en un detalle de su estilismo: las plumas.