La madre de un hijo ilegítimo de Alberto de Mónaco ha concedido una entrevista en la que desvela el feo que le hizo a su hijo en el Principado.

Nicole Coste ha concedido una entrevista en la que desvela auténticos bombazos. No sobre el Príncipe Alberto con el que tiene un hijo ilegítimo, sino sobre Charlène de la que no tiene buen recuerdo. Su hijo, Alexandre Grimaldi Coste, acaba de cumplir 18 años y a lo largo de su vida ha tenido que hacer frente a distintos feos por parte de su madrastra. De hecho, ella durante su relato no duda en destacar uno de ellos que, sin duda, dará que hablar. «He vivido cosas que me han alertado e impactado […], por ejemplo, cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre y lo instaló en el ala de los empleados», ha dicho en Paris Match.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Match (@parismatch_magazine)

Dolida con que se trate así a su hijo, Nicole insiste en que el padre de Alexandre sí ha tenido un comportamiento intachable con él. «Como madre, no encuentro palabras para describir este comportamiento. Alberto siempre ha asumido su papel de padre y nunca se ha tenido que llegar a ningún acuerdo económico entre nosotros. Suelen practicar deporte juntos y también hablan de política», continúa. La relación de Alexandre con sus hermanos también es buena y eso a ella le reconforta enormemente. «Jacques y Gabriella son aún muy pequeños, pero cuando Alexandre tiene la oportunidad de verlos, juega feliz con ellos», añade.

La historia de amor de Nicole, azafata de vuelo, y el Príncipe Alberto surgió durante un vuelo. Su historia de amor se prolongó hasta seis años, siendo él quien de manera inesperada quiso romper con la togolesa. Aunque en los primeros años de vida no fue reconocido, sí lo fue años después cuando ella hizo pública la relación que habían mantenido en secreto. Entonces, él reconoció la paternidad y comenzaron a acercarse hasta que hoy tienen contacto habitual como cualquier padre e hijo.

Las palabras de Nicole llegan un momento polémico en el Principado. Con Charlène en Sudáfrica con una enfermedad que le impide viajar desde hace 4 meses, hay varios medios que la sitúan durante todo verano en la casa de Alberto de Mónaco. Y es que hay que destacar que Alexandre pasa todos los veranos en Mónaco y que el pasado 24 de agosto cumplió los 18 años. Una fecha muy marcada en el calendario para una madre, por lo que podría haber estado en el Principado todo este tiempo para celebrar la mayoría de edad de su hijo. Esto podría ser uno de los motivos que llevarían a la pareja a distanciarse.