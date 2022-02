Una vez más, Ernesto de Hannover la ha vuelto a liar. El exmarido de Carolina de Mónaco ha vuelto a mostrar su lado más agresivo y desagradable. Su nueva escena de grosería y mala educación ha tenido lugar este martes en Madrid. El aristócrata salía de un bar de la capital en compañía de un amigo. Mientras caminaba por las aceras, un reportero de una agencia gráfica se ha acercado a él para preguntarle por la demanda que interpuso contra su hijo mayor, Ernesto Augusto, al que le reclama la devolución de los castillos de Marienburg, de Calenberg y Herrenhausen y lo acusa de «ingratitud». Su reacción al toparse con las cámaras ha sido, lamentablemente, la habitual en él.

Visiblemente alterado, se enfrenta a los medios y los ha amenazado con un «Do you want me to fuck you?», que en la lengua de Cervantes viene a significar: «¿Quieres que te joda?». Un verdadero alarde de malos modales para alguien que bien podría ser llamado ‘Ernesto de Hangover’ dados sus constantes problemas con el alcohol.