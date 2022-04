Llegan malas noticias desde el Principado. Alberto de Mónaco ha vuelto a dar positivo en coronavirus, tal y como confirman fuentes oficiales del Principado este miércoles 13 de abril. El departamento de comunicación de la Casa Real ha emitido un comunicado anunciando la mala noticia. Una escueta nota en la que señalan que “el Palacio del Príncipe anuncia que S.A.S. el Príncipe Alberto de Mónaco ha dado resultado positivo en Covid-19. Asintomático, su estado de salud no genera ningún tipo de preocupación«. Sería la segunda vez que contrae esta enfermedad, pues ya la pasó al comienzo de la pandemia, en marzo del 2020.

Desde Casa Real han asegurado que Alberto de Mónaco continúa con sus quehaceres a pesar de haber dado positivo en coronavirus. «Trabaja a distancia, en relación permanente con los miembros de su gabinete, su Gobierno y sus colaboradores más estrechos. En este tiempo de aislamiento, se adaptará a las reglas sanitarias en vigor», reza el mencionado comunicado.

Alberto de Mónaco tenía en sus planes viajar a Nueva York

Este nuevo positivo ha trastocado por completo la agenda de Alberto de Mónaco, que este mismo miércoles tenía planeado un viaje a Nueva York. La Fundación Stony Brook, perteneciente a la universidad pública de investigación de la ciudad de los rascacielos, va a honrarle en la 23ª Gala Anual de Estrellas de Stony Brook premiándole por su dedicación a la conservación y a la sostenibilidad de los océanos. Era uno de los rostros más esperados de esta cita. Sin embargo, Alberto de Mónaco no podrá acudir debido a este contratiempo que le obliga a quedarse en Palacio.

Tal y como hemos dicho anteriormente, no es la primera vez que el marido de Charlene de Mónaco se contagia de coronavirus. La primera vez fue en marzo del 2020 durante la primera de la ola de la pandemia provocada por esta enfermedad que ha castigado a todas partes del mundo. Por aquel entonces, su estado de salud no resistía gravedad. Además, se convirtió en el primer Jefe de Estado en caer como infectado por Covid-19 y en uno de los cientos de miles de contagiados en esta epidemia global. Pocos días después, una vez que había salido de la fase más complicada de la enfermedad, hablaba sobre cómo estaba llevando la recuperación. Concedió unos minutos al periodista Christophe Pacaud en la emisora RTL, en los que, por teléfono, habló sobre lo que le hizo sospechar de que se había contagiado de coronavirus.

«Los primeros síntomas aparecieron en la noche del domingo a lunes 15 de marzo, es decir, hace ya más de una semana. No tuve los resultados de mi test hasta el miércoles, pero yo dudaba porque tenía síntomas que comenzaban a ser evidentes», comenzó diciendo. «Yo no he sufrido la pérdida del gusto ni del olfato. Al principio era como un frío que llegaba, la tos no me vino de primeras. Después, vimos que tenía un poco de fiebre, pero eso son síntomas bastantes ligeros. Entonces rápidamente me prescribieron el confinamiento en casa». Hay que recordar que el príncipe tiene 63 años y que en 2018 sufrió una grave neumonía que le tuvo apartado un tiempo de la esfera pública. Sin embargo, esta enfermedad no supuso que se agravara el coronavirus en marzo 2020. De momento,

Charlene de Mónaco sigue sin reaparecer en la vida pública

Mientras que Alberto de Mónaco se encuentra aislado y recuperándose del coronavirus, su mujer, Charlene de Mónaco continúa sin reaparecer en la vida pública. Las últimas informaciones de ella son sobre su regreso al Principado. La mujer del príncipe Alberto de Mónaco se refugió en el palacio Roc Agel para terminar con la recuperación de la enfermedad. Este es un lugar especial para la familia y el hecho de que esté retirada es la característica que ha hecho que Charléne quiera instalarse en esta residencia. Se trata de una fortaleza con vistas al Principado. Fue construida en 1957 por el príncipe Raniero III. La vivienda está situada en un terreno de 56 hectáreas con cultivos ecológicos. En 2015 fue reformado pero al poco tiempo volvió a sufrir una reforma por Charléne, que quiso darle un giro a la decoración. Así lo publica ABC.

Fue el pasado mes de noviembre cuando, por decisión propia, puso rumbo a un exclusivo centro en Suiza para recuperarse «de un estado de profunda fatiga general». Una decisión que tomó después de haber pasado seis meses en Sudáfrica, su país natal. Allí contrajo una grave infección de oídos, garganta y nariz que derivó en varias operaciones y en sus problemas de salud actuales.

