No están siendo días fáciles para los Grimaldi. Después de que se desvelara que Charlène de Mónaco estuviera ingresada en un centro médico europeo por sus problemas de salud, Alberto de Mónaco quiere parar cualquier rumor sobre su esposa. Y es que tanto hace unas semanas (antes de conocer su ingreso) como ahora, han saltado los rumores de que la pareja estaría atravesando una crisis sentimental. Algo que el príncipe Alberto quiere desmentir de manera tajante, asegurando que los problemas de salud de Charlène nada tienen que ver con él.

Alberto de Mónaco quiere aclarar los motivos del ingreso de su mujer

Desde que se conociera su ingreso, mucho se ha hablado del motivo. Y aunque hace unos días ya desveló que no tenía nada que ver con su vida sentimental, ahora quiere volver a repetirlo tras las últimas especulaciones. “No sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses”, ha indicado en una entrevista a Paris Match. El príncipe Alberto no puede más y no quiere estar repitiendo todos los días los motivos que han llevado a su mujer a alejarse del foco mediático.

Alberto ha asegurado que a su regreso al Principado después de seis meses en Sudáfrica, Chàrlene de Mónaco estuvo «bastante bien en las primeras horas, y luego se hizo bastante evidente que no se encontraba bien», dijo en una entrevista a People Por este motivo, ha desvelado que su estado actual es el resultado «de varios factores que son asuntos privados». Además, el príncipe asegura que «estaba claramente agotada, física y emocionalmente. Estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar».

Charlène de Mónaco se encuentra ingresada en un lugar secreto

El príncipe Alberto quiso aclarar punto por punto cualquier rumor de los que han saltado a los medios de comunicación durante los últimos días: «Esto no es Covid y no está relacionado con un cáncer. No es una cuestión de relaciones personales y si queréis discutir sobre otra especulación, no está relacionado con la cirugía plástica», ha querido aclarar después de todos los rumores que han surgido en los últimos días.

Durante la entrevista también ha hablado de una supuesta crisis matrimonial que había podido desencadenar esta dolencia en la princesa. Algo que el príncipe Alberto ha querido negar de forma tajante, queriendo aclarar que no están atravesando ninguna crisis sentimental: «Probablemente voy a decir esto varias veces, pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejar eso muy claro. Estos son no problemas dentro de nuestra relación, no con la relación entre marido y mujer. Es de una naturaleza diferente», dijo al citado medio.