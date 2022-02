Un año más, la feria internacional de arte contemporáneo de España ARCO vuelve a congregar a la flor y nata de la sociedad madrileña. Esta iniciativa, que se celebra desde el año 1982, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte. Y Victoria Federica, acostumbrada a estar rodeada de piezas de gran valor desde su más tierna infancia, no ha querido perderse la cita.

Acompañada de un nutrido grupo de amigas, la hija de la infanta Elenaha recorrido los pabellones de IFEMA ataviada con un look muy informal: un sobrio pantalón negro y un abrigo oversize del mismo color. Como complemento estrella -y protagonista de su ‘outfi’ lucía un bolso de Loewe, firma de la que su padre, Jaime de Marichalar, es consejero. Se trata un diseño que se puede adquirir en la web de la exclusiva firma por 1.800 euros.

Pero lo más destacable de la visita de la joven a ARCO no ha sido su valioso y bonito bolso. Lo que ha llamado poderosamente la atención, amén de su vestimenta, ha sido que no ha olvidado de inmortalizar el momento para compartirlo con su legión de seguidores en Instagram. Y es que desde que abrió su perfil al gran público, a Victoria Federica no hay quien la pare en esto de las ‘social networks’. Fiesta aquí, cena allá, modelazo por el otro lado… No hay instante en la vida de la ‘royal’ que se resista al poderoso encanto de ser inmortalizado en su perfil oficial. Así, nos ha regalado una instantánea de su tarde cultural a través de Stories.

Una tarde ejerciendo de ‘influencer’

El compromiso laboral de Victoria Federica no queda ahí. Ha habido un detalle que ha delatado que su presencia en ARCO se debía a motivos profesionales. Y es que algunas de las chicas que la acompañaron pertenecen a Soy Olivia, la agencia de representación por la que fichó hace unas semanas.

El séquito de acompañantes que ha arropado a Victoria Federica en su encuentro con el arte más ‘cool’ del momento no podía ser más ‘in’. En su grupo de amigas, que no se ha separado en ningún momento, se encontraban: Rocío Laffon Molina, una de sus amigas más próxima; Casilda Finat, también amiga de Tamara Falcó, o Marta Oria. Estas dos últimas forman parte de la misma empresa de representación a la que acaba de entrar la joven. Estas se encontraban en ARCO para participar en una acción para la marca Estée Lauder, así que no sería descabellado pensar que Victoria Federica fuese invitada por su agencia o por la propia empresa de esta marca de cosméticos.

Cada vez más resuelta en materia de saraos, la sobrina del rey Felipe VI empieza a ser uno de los rostros habituales en las fiestas más VIP de la capital, así como de otros destacados puntos de la geografía española. A principios del presente mes la veíamos posando cual modelo para un catálogo en las calles de la capital hispalense. Maquilladísima. Peinadísima. Estaba divina. Y feliz. «Mi querida Sevilla ✨❤️», escribía en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías de un posado con prendas de estilo casual.