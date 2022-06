Esta semana, Victoria Federica ha hecho las maletas para tomar un avión rumbo a Orlando, donde disfruta de unos días de descanso en compañía de grandes amigos: María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, y la sevillana Rocío Laffón, entre otras influencers de nuestro país. Con ellos se ha dejado ver en DisneyWorld. Y se lo está pasando de auténtico cine. «Solo llevamos un día y esto ya está siendo un sueño! En este viaje he vuelto a ser niña!», decía nada más comenzar su aventura en el conocido parque temático de Florida. Tan buena está siendo su experiencia que hasta se ha animado a protagonizar un divertido baile con su íntima amiga. Juntas se ponen delante de la cámara para contonear sus caderas al ritmo de la canción Way Back Home, de Shaun. ¿El resultado? Unas imágenes en las que la hija de la Infanta Elena y su confidente derrochan frescura y buen rollo. ¡Dale al play y no te pierdas el vídeo!

¿Cuándo rompieron Victoria Federica y Jorge Bárcenas? La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y el DJ pusieron punto final a su relación este mes de mayo después de casi tres años de noviazgo y varios meses de convivencia, pues compartían un piso alquilado en Madrid desde el pasado otoño