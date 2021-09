En SEMANA te mostramos en exclusiva todas las fotografías del último plan familiar que ha unido a la Reina Letizia, la Infanta Sofía y Paloma Rocasolano.

Hace solo unos días tuvo lugar el Almuerzo en honor al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio Real. La Reina Letizia lució entonces un favorecedor vestido en el que décadas antes se enfundó su suegra, doña Sofía, una imagen que copó titulares. Justo en ese mismo día una vez terminados los actos oficiales, dejó su atuendo de gala y apostó por un cómodo outfit con el que no llamar la atención. Unos vaqueros y una camiseta de rayas bastaron para acudir a un centro comercial, eso sí, hasta el parking, pues prefirió no entrar en la zona de tiendas. Allí se reencontró con su hija, la Infanta Sofía y su madre, Paloma Rocasolano. Y es que esta última pasó unos días con su nieta en su casa, tal y como ha podido saber SEMANA, en los que aprovecharon para pasear, compartir confidencias o incluso ir a comprar. A partir de este miércoles puedes encontrar en nuestra revista un reportaje exclusivo en el que se descubre el plan de la Infanta Sofía con Paloma, qué hicieron durante su encuentro así como el modus operandi de doña Letizia para reunirse con ellas.

Estas imágenes que no tienen desperdicio, te mostrarán parte de la realeza como jamás les habíamos visto. En especial, a la Infanta Sofía que desde que su hermana se ha ido a Gales está apostando por hacer planes familiares. Tanto Letizia como Paloma Rocasolano son conscientes de lo importante que es la Princesa Leonor para ella y por ello se están volcando en la joven para que su ausencia sea lo más llevadera posible. Aunque la Infanta Sofía quiere viajar para visitarla y está en contacto continuo con ella, su día a día ha cambiado mucho al estar distanciadas. No se ven diariamente y no pueden compartir quehaceres diarios, algo que ambas echan mucho de menos. En las fotografías exclusivas de este medio, podrás descubrir una nueva faceta de la familia, por lo que debes de correr a tu kiosco para no perderte ningún detalle.

La Infanta Sofía acaba de tener una nueva prima, ya que su tía Telma Ortiz acaba de ser mamá por segunda vez y esto tiene a toda la familia muy ilusionada. Por ello, están tratando de aprovechar al máximo el tiempo que pueden pasar juntos y así se puede comprobar en las reveladoras fotos de SEMANA. Son las instantáneas más impactantes que hemos podido ver de ellas y eso lo convierte en un reportaje único, pero no es lo único llamativo de las mismas. En ellas se puede apreciar el estirón que ha dado la Infanta Sofía en muy poco tiempo, pues incluso supera a su madre en cuanto a estatura se refiere. Con un look muy deportivo, una gorra y provista de la mascarilla, la hija menor de los Reyes creía que no iba a ser reconocida por ningún ciudadano. ¿Te vas a perder este número cargado de exclusivas y noticias sorprendentes?