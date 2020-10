Este año, la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2020 se verá afectada de manera considerable. Será más rápida y menos multitudinaria por culpa de la Covid-19.

Este año, la visita de la Familia Real a Asturias con motivo de los Premios Princesa de Asturias poco se parecerá a la de años anteriores. El viaje de Don Felipe VI, Doña Letizia y sus hijas a la tierra natal de la Reina no solo incluye el acto de entrega de los galardones. También está previsto que recorran el Pueblo Ejemplar de Asturias 2020. Pero su paseo por los rincones de Somao, en Pravia, se verá afectado por importantes ‘tijeretazos’. Como consecuencia de la crisis sanitaria, son muchas las medidas de seguridad que se deben tomar para minimizar cualquier posible riesgo de contagio ante la Covid-19. Esto alterará de manera considerable los planes.

La semana que viene los asturianos se quedarán sin la habitual comida comunitaria en el campo que por culpa del coronavirus. Su tradicional periplo asturiano ha sufrido importantes modificaciones en lo que respecta a su contenido y forma. Para garantizar la seguridad y para evitar aglomeraciones, no podrá acudir todo el mundo. Solo los vecinos de Somao podrán disfrutar de esta ceremonia al aire libre.

A diferencia del año pasado, el recorrido por este pueblo de apenas 300 habitantes se verá reducido por cuestiones de salud y de seguridad de la Familia Real. Así pues, su visita será más rápida de lo habitual. Será más breve y menos multitudinaria. Lo justo para saludar a personalidades, posar ante la prensa, y poco más. A pesar de los contratiempos, los vecinos del pueblo esperan impacientes la llegada de Don Felipe, Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. «Como sea ese día, estará bien. Nos gustaría hacerles un regalo», han apuntado los vecinos al diario ‘El Comercio’.

Este año, la Fundación Princesa de Asturias ha decidido entregar el reconocimiento a Somao como Pueblo Ejemplar de Asturias porque «ha sabido mantener la riqueza de su legado patrimonial indiano y rural a través de estrechos lazos de colaboración vecinal, en una apuesta convencida y ejemplar por la unión de tradición y modernidad»».

Las restricciones ocasionadas como consecuencia del coronavirus también afectarán a la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, que tendrán lugar el próximo 16 de octubre. El cambio más significativo es que el escenario elegido para la celebración de los galardones no será el Teatro Campoamor de Oviedo, sino el Salón Covadonga del hotel La Reconquista. Es el alojamiento donde los Reyes, sus hijas y la Reina Sofía se alojan siempre que van a Oviedo.

En esta edición, la Fundación Princesa de Asturias ha centrado sus esfuerzos y recursos en garantizar la máxima seguridad. Por este motivo, no veremos la tradicional ceremonia con más de 1.000 invitados, ya que el aforo se ha limitado. También se han suspendido otros actos, como el tradicional almuerzo y la recepción, el concierto en el Auditorio o las diversas audiencias en dicho hotel. Las limitaciones afectan, además, a algunos premiados, que no podrán trasladarse a Asturias para recoger su galardón. «La Fundación no les solicitará que viajen a Asturias para asistir a la ceremonia. Aquellos que expresen por iniciativa propia su intención de desplazarse y que residan en territorios cuyas restricciones para viajar lo permitan, podrán hacerlo si así lo desean», señalan desde la Fundación Princesa de Asturias.

A pesar de todos los contratiempos provocados por el avance de la pandemia en nuestro país, todos los miembros de la Familia Real darán lo mejor de sí mismos para no defraudar al pueblo asturiano. La Reina Sofía no faltará a esta importante cita, según ha sabido SEMANA. La situación provocada por la Covid-19 y la edad de riesgo de la soberana hacían suponer que quizás la emérita no acudiese a estos galardones, pero según ha podido confirmar esta revista, sí estará presente.

Quien tampoco dejará de lado esta importante cita es la Princesa Leonor. La Heredera al Trono se prepara a conciencia para presidir unos premios en los que debutó el año pasado y que serán retransmitidos en directo a través de Televisión Española. En la pasada edición, arropada por sus padres y su hermana, leyó por primera vez un discurso en público en los premios que llevan su nombre.