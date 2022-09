Los Reyes, Felipe VI y Letizia, han disfrutado de sus merecidas vacaciones pero, como todos los españoles, es hora de volver al trabajo. Tras unos días de descanso en Palma de Mallorca, donde pudimos ser testigos de algunos planes de ocio de los monarcas junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de Doña Sofía e Irene de Grecia, se desplazaron hasta un destino secreto. Es habitual que tras la estancia en las Islas Baleares, la Familia Real disfrute de unas vacaciones «secretas» en las que contadas ocasiones trascienden los datos de su estancia. Sin embargo, se acabó lo bueno y toca volver al trabajo. Aunque la primera en tener que regresar a sus labores fue la Princesa Leonor, quien ya ha comenzado su segundo curso de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College, en el Reino Unido, al resto de miembros le quedan días contados para poner fin a la época estival.

Felipe y Letizia ponen fin a sus vacaciones de verano

El primero en hacerlo será el Rey Felipe, quien retomará sus actos institucionales este mismo viernes 2 de septiembre, mientras que la Reina todavía tiene unos días por delante antes de volver al trabajo. Quiere aprovechar los últimos días junto a su hija pequeña, la infanta Sofía, que todavía no ha vuelto al Colegio Santa María de los Rosales donde este año cursará cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). No sería de extrañar que ambas disfruten de este fin de semana con un plan de chicas, en el que no se descartaría un plan cultural y ayudar a la infanta Sofía a preparar todo lo necesario antes de comenzar su último curso antes de comenzar el bachillerato. Te lo contamos todo.