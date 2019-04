Letizia y sus hijas, de vacaciones privadas (que no secretas) en Roma sin el Rey Felipe

Esta semana, el Rey Felipe y la Reina Letizia están de vacaciones. Al menos no tienen que trabajar, como así se anunciaba este viernes a través de la agenda oficial que publica Casa Real para poner en preaviso a los medios sobre los movimientos de la Primera Familia española. “Sin actividades oficiales con cobertura informativa”, rezaba el escueto mensaje que el departamento de comunicación reenvía a los medios. Esto es misterioso, porque no se especifica qué harán, dónde estarán o si pasarán la semana juntos o separado. Eso sí, ya se ha desvelado que están en Roma.

Paloma Rocasolano cumple 67 más joven que nunca, ¿qué se ha hecho?

La privacidad, la máxima de sus vacaciones

Como viene siendo habitual en este tipo de ejercicios, al no haber “actividades oficiales con cobertura informativa”, desde Zarzuela se reservan el derecho a callar sobre los movimientos de los Reyes y sus hijas. Tienen vacaciones privadas y esto quiere decir que nada sobre qué están haciendo será motivo de comentario por su parte. Eso sí, ya sabemos dónde se encuentran, al menos la Reina Letizia.

Letizia, en Roma con sus hijas sin el Rey

En esta ocasión, la Reina Letizia y sus hijas han optado por disfrutar los encantos de la capital italiana en solitario. Un plan de chicas al que no se ha sumado el Rey Felipe VI, que en esta ocasión ha optado por no acompañar a su mujer y sus hijas.

El Rey se sumará al viaje este martes

Tal y como aseguran desde ‘Vanitatis’, el Rey Felipe se sumará al viaje este martes, dado que tenía unos compromisos que le impedían comenzar el viaje con su familia este viernes. Eso sí, también cabe señalar que Casa Real prohíbe que el Rey y su heredera viajen en el mismo avión, por si sucede alguna catástrofe la línea dinástica prevalezca.

Vuelan en clase vip hasta Roma

La Reina Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía cogían en la mañana del viernes un vuelo con destino a Roma. Lo hacían con un vuelo regular de la compañía Iberia, en clase business, para no despertar demasiado interés entre el resto del pasaje. Un movimiento estratégico normal, como el hecho de que no hagan cola en el mostrador para facturar la maleta, pasando directamente por la zona premium.

Tratan de no llamar la atención de la prensa

La Reina Letizia tiene muy claro que, para que sean unas vacaciones ideales, la prensa debe permanecer lejos de sus pasos. La estrategia de la concorte pasó por tratar de no hacer demasiado ruido en sus días de asueto, no importándole que se hablen de sus vacaciones una vez hayan terminado y el peligro de que los curiosos se las arruinen haya pasado. Es por eso que estas vacaciones son privadas, pero no secretas, como ocurre con otras.

¿Cuántos días permanecerán en Roma?

El inicio del viaje, como hemos comentado, se estableció el pasado viernes, tomando un avión desde el aeropuerto de Madrid con destino a Roma. Lo que se desconoce, de ahí el carácter privado de este viaje, es cuándo regresarán. Eso sí, será antes del domingo, dado que el tienen programada la tradicional Misa de Pascua en Palma de Mallorca. Una cita complicada para Letizia, dado que el año pasado no estuvo muy acertada en su rifirrafe con la Reina Sofía.

A la espera de nuevos detalles

Como suele ser habitual, las redes sociales son las plataformas que más información aportan sobre los viajes privados de la Familia Real española. Ante el silencio de Casa Real y los estratégicos movimientos de la Reina Letizia para viajar, serán los curiosos que se topen con ellas por las calles de Roma quienes den a conocer qué hacen durante su tour.