El empujón de la Reina Letizia al Rey Juan Carlos, el último escándalo en palacio

6 Posibles medidas legales contra ‘Mongolia’

Entre los seguidores de la revista ya se han producido las primeras reacciones a su nueva portada. Muchos aplauden la “genialidad” de su inventiva y su buen hacer con el Photoshop. También por no tener miedo a las instituciones y por no temer a la censura. Eso sí, también los hay que les avisan de que esta portada no gustará nada en Zarzuela y que se enfrentan a futuribles demandas y a una retirada prematura de los ejemplares de esta última tirada.