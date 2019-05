5 ¿Pasa hambre la Reina Letizia para estar delgada?

No. Aunque muchos hayan querido relacionar la figura de la Reina Letizia con algún trastorno alimenticio a lo largo de los años, lo cierto es que esta dieta macrobiótica, al estar centrada en alimentos considerados calientes, vivos y activos, lo cierto es que se mantienen activos en su organismo durante más tiempo. Por lo que la necesidad de comer no es tanta que, con esos otros alimentos grasos o procesados, que en cuestión de horas reclaman una nueva dosis. Es decir, si se come lo que el cuerpo necesita, no te pedirá más ingestas. Por eso, Letizia no pasa hambre, aunque quizá sí sienta gula por dulces prohibidos.