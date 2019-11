10 Leonor habla más idiomas que su progenitora

Uno de los puntos fuertes en los que, por lo general, la mayor parte de los padres trabaja, es en el aprendizaje de idiomas. Don Felipe y Doña Letizia no iban a ser menos, y así, sus hijas no solo hablan castellano a la perfección, si no también las distintas lenguas cooficiales del país, como el catalán.Inglés, francés y hasta árabe, son algunos de los idiomas que también habla con fluidez la Princesa de Asturias.

Las risas del Rey Felipe y Leonor en un taller de emprendimiento