La reina Letizia y la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no se han reencontrado en la cieta que tenían el Presidente del Gobierno y el Rey.

Este miércoles tenía lugar un reencuentro muy esperado. Pedro Sánchez y el Rey Felipe se veían las caras en el palacio de Marivent de Palma por primera vez después de que se hiciera oficial la salida del Rey Juan Carlos de España, sin embargo, para algunos españoles siguen permaneciendo incógnitas en el aire sobre su paradero a día de hoy. Si bien este martes programas como ‘Ya es mediodía’ o ‘Sálvame’ hicieron algunas llamadas en pleno directo al hotel Abu Dhabi en el que se alojaba, todavía hay incógnitas en el aire. Sobre las 12 y media de la mañana se han reunido en una cita tras la que se ha desplazado el líder del Ejecutivo hasta la sede del Gobierno balear en el Consolat de la Mar para mantener un encuentro con la presidenta Francina Armengol con el fin de tratar asuntos relacionados con las islas. Sin embargo, en esta ocasión ha habido una gran ausente, la Reina Letizia.

Si bien en el pasado la Reina Letizia y Begoña Gómez si se batieron en duelo estilístico, en esta ocasión no ha podido ser. Se desconoce si por cuestiones relacionadas con el coronavirus, pero lo cierto es que este año y dados los difíciles tiempos que vivimos, la esposa del rey Felipe ha preferido no salir de palacio. De este modo, no se hará un versus entre ellas y sí se dará protagonismo a la reunión del Presidente del Gobierno y el Rey de España y no a cuestiones relacionadas con el estilismo elegido.

Fue exactamente hace dos años cuando ambas se dieron cita como consorte y primera dama en el Palacio de Marivent, donde además coincidieron en sus estampados florales. Las miradas entonces estaban puestas en sus outfits. Mientras la Reina Letizia lució un vestido vaporoso en gasa corte midi perteneciente a la firma de Adolfo Domínguez de la colección otoño-invierno 2018-2019 que estaba a la venta por 188 euros, la mujer de Sánchez optó por un look parecido. Era similar al atuendo por el que apostó la esposa del político, pues era un vestido florar de cuello halter que estaba firmado por CH Carolina Herrera y que estaba a la venta en ese momento por 280 euros.

Cabe señalar que durante los años en los que Mariano Rajoy ejercía de Presidente, su esposa Elvira no acudía a este tipo de eventos por lo que durante 7 años la reina Letizia pudo obviar este tipo de actos en palacio. Sí tuvo que enfrentarse a otros duelos con mujeres de políticos como Michelle Obama, mujer de Barack Obama, el que fuera Presidente de Estados Unidos. Ella y la Reina Letizia optaron por looks acertados que en su momento dieron la vuelta al mundo: doña Letizia eligió un vestido blanco de Felipe Varela y la estadounidense lució una voluminosa falda rosa y una camisa blanca con la que dejó boquiabierto a todo el mundo. Ese día tuvieron una gran conexión, no obstante, coparon titulares por asuntos bien distintos que estaban relacionados con sus looks.