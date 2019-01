La razón por la que Felipe VI no acudió al cumpleaños del rey Juan Carlos

El pasado 5 de enero, Don Juan Carlos, celebró su 81 cumpleaños en una gran fiesta a la que acudieron numerosos amigos. El evento tuvo lugar en uno de los sitio con una gran carga emocional para el rey emérito y, además, estuvo marcado por dos grandes ausencias.

Celebración en una finca con historia

El evento se llevó a cabo en Las Jarillas, la finca en la que vivió Juan Carlos I cuando llegó por primera vez a España en 1948 desde Portugal, tal y como publica Vanity Fair. Fue allí donde con tan solo 10 años vivió con su primo, el Infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, el marqués de Cubas, Fernando Falcó.

Un gran número de rostros conocidos

Fue el amigo del rey emérito, Miguel Arias, el encargado de seleccionar el recinto y organizar la velada. A esta, acudieron un gran número de rostros populares, entre los que se encontraban José Mota y Carlos Herrera.

Don Juan Carlos celebra su fiesta de cumpleaños acompañado de Doña Sofía y las infantas

El cumpleañero estuvo acompañado en todo momento de Doña Sofía y sus dos hijas: la Infanta Cristina y la Infanta Elena. El hecho de que la mujer de Iñaki Urdangarín estuviera en la celebración pone de manifiesto el acercamiento a la familia.

Una ausencia muy importante: la de los actuales Reyes

La celebración estuvo ensombrecida por la gran ausencia de Felipe VI y Doña Letizia, los actuales reyes de España. Fue el propio Don Juan Carlos quien explicó que su hijo no podía acudir por culpa de “una indisposición”.

¿Y la razón de Doña Letizia?

El rey emérito exculpó a su hijo de no haber acudido a la celebración. Sin embargo, en ningún momento explicó cuáles eran las razones por las que Doña Letizia no había aparecido. Con esto se hace palpable, una vez más, que no mantienen una estrecha relación.

Más contenido .....