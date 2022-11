Ya conocemos, por fin, la fecha del regreso de la princesa Leonor a España. La hija de Don Felipe VI y Doña Letizia volverá a nuestro país el próximo 9 de diciembre. Y es que será ese día cuando comience el periodo de vacaciones de Navidad en el UWC Atlantic College, centro exclusivo donde estudia Segundo de Bachillerato. A la joven, que acaba de cumplir 17 años, solo le quedan tres semanas para poder volver a casa y celebrar junto a su familia la época más especial del año.

Así, la Heredera al Trono aterrizará en Madrid poco después de que arranque el puente de diciembre, uno de los más esperados y los que generan más salidas dentro y fuera de nuestras fronteras: el de la Constitución. Este cuenta con dos importantes festivos: el martes 6, día de la Constitución Española y jueves 8, día de la Inmaculada Concepción.

La Princesa Leonor permanecerá un total de 26 días en España

Será dentro de tres semanas cuando la hija mayor de Sus Majestades los Reyes inaugure sus vacaciones navideñas de manera oficial. Como suele hacer el centro cada vez que arrancan los periodos no lectivos, la salida de los cerca de 350 alumnos de entre 15 y 19 años que estudian en el centro saldrán de manera escalonada. El internado ha organizado dos turnos de salida. Uno de ellos partirá el viernes 9 de diciembre a las 22:00 desde el aeropuerto londinense de Heathrow. El segundo, lo hará el sábado 10 de diciembre a las 08:00 de la mañana. Se desconoce en qué grupo se encuentra la Princesa Leonor.

Lo que sí se sabe es que la próxima visita de Leonor va ser extensa. Su vuelta al Reino Unido tendrá lugar el próximo 4 de enero. Eso quiere decir que permanecerá un total de 26 días en España. Podrá descansar y cargar las pilas antes de reanudar las clases a principios de 2023 durante casi un mes. Tiempo más que suficiente para que se ponga al día con sus padres y con su hermana de los últimos avatares de su vida en Inglaterra. La única cita propia de la Navidad, y a la que la Reina es fiel desde hace años, será la del próximo 6 de enero. La Princesa de Asturias no estará presente será el Día de Reyes. Desde hace años, la Familia Real visita el domicilio del padre de la Reina, Jesús Ortiz, para intercambiar regalos y tomar roscón. En 2022 el encuentro no se produjo; no obstante se prevé que retomen esta buena costumbre.

La última vez que vimos a la Princesa Leonor dentro de nuestras fronteras fue el pasado mes de octubre. La joven fue la gran protagonista de uno de los eventos más significativos para la Casa Real, los Premios Princesa de Asturias 2022 y la visita al Pueblo Ejemplar. Durante su estancia en Asturias, tanto ella como su hermana, la infanta Sofía, tuvieron que ausentarte de algunos de los actos por culpa de la gastroentiritis que padecieron y después de una cena que a ambas les provocó una severa indisposición.