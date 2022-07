La princesa Leonor iniciará el próximo domingo en Girona una visita oficial de 48 horas a territorio catalán, que culminará el lunes con la entrega de los Premios Princesa de Girona, titulo que ostenta como heredera al trono de España. Se trata de su primera visita a la provincia que da nombre a su título y que comenzará con la visita al Teatro Museo Dalí de Figueras. Un acto en el que será la protagonista indiscutible, aunque no lo haga sola, dado que su hermana, la infanta Sofía, estará a su lado insuflándola fuerzas y calmando sus nervios ante una cita de tan calibre que deberá presidir sin la inestimable ayuda de sus padres, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia.

La princesa Leonor y la infanta Sofía tendrán un papel importante este fin de semana en Girona y es que durante la visita al Museo Dalí realizarán una reunión de trabajo acerca de los nuevos programas que la Fundación Princesa de Girona va a sacar adelante, además de una cita con jóvenes que tendrán un papel destacado en dicha convocatoria. Una prueba de fuego para la heredera al trono patrio, que ya ha comenzado desde el pasado año a dar muestras de la sucesión de la Corona, afrontando actos y acogiendo responsabilidades de forma gradual, como ya hiciese su padre cuando era príncipe heredero, y que le hacen tomar conciencia del importante rol que va a desarrollar y también demostrar al pueblo que es capaz de brillar con luz propia en la tarea que se le ha encomendado.

El lunes, antes de la entrega de los Premios Princesa de Girona, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen otro acto programado en la agenda oficial de Casa Real. Se trata de una visita al Palacete Albéniz de Barcelona, donde las hijas de los Reyes participarán en un taller impartido por Hadi Partovi, consejero delegado de Code.org, ONG que busca promover enseñar programación digital en las aulas. Una cita en la que están convocados antiguos premiados de la Fundación Princesa de Girona, que supondrá el pistoletazo de salida a la entrega de los galardones, que se celebrará en el Museo de las Aguas de la Fundación Agbar (Aguas de Barcelona), situado en Cornellá de Llobregat.

Aunque tradicionalmente esta ceremonia tenía lugar en Girona, por ser la región que da nombre al título y a los premios, finalmente se ha trasladado a Barcelona. En 2017, el ayuntamiento de la ciudad sentenció al Rey Felipe VI como persona non grata en su territorio por sus declaraciones en contra del referéndum ilegal del 1 de octubre, que perseguía la independencia del territorio catalán. Al año siguiente, para no volver a mostrar su descontento con el Soberano, alegaron que no podían acoger los premios por unas supuestas obras que se estaban llevando a cabo en las instalaciones, por lo que finalmente los Premios Princesa de Girona se han instalado en Barcelona para evitar más quebraderos de cabeza.

Ahora, con el paso del tiempo, parece que han superado sus diferencias y la princesa Leonor preside los actos, además de tener el importante gesto de ir a Girona, pese a que hayan declarado persona non grata a su padre.