La princesa Leonor no solo ha viajado a Gales para continuar con su exigente formación académica, la cual le asegura estar preparada para en un futuro convertirse en reina de los españoles, sino también para formarse en la vida en general. Una reina no puede vivir ajena al mundo y parte de este recorrido vital lo está descubriendo ahora mientras cursa el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, alejada de su familia y donde está haciendo nuevos y buenos amigos. Unas experiencias que van más allá de las estrictamente acogidas como académicas y que le llevan ahora a recibir conocimientos en tareas que bien podrían reservarle un hueco en el reality más extremo de la televisión, ‘Supervivientes’, que ahora cierra sus fichajes estrella y en el que la princesa Leonor, de no ser imposible, bien podría ocupar un puesto en la isla de Honduras.

Pero nada más lejos de la realidad, la princesa Leonor no tiene en sus planes participar en ‘Supervivientes’ con Kiko Matamoros, ahora que sabe que Makoke se ha quedado fuera de las negociaciones. La hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia ha entrado en estas alocadas cábalas al descubrirse que el UWC Atlantic College de Gales en el que cursa bachillerato le ha reservado una aventura en un campamento en el que deberá poner a prueba sus dotes de supervivencia, como así hará una nueva hornada de famosos en el popular reality de televisión de cara a la próxima temporada.

En su caso, la princesa Leonor deberá sobrevivir a dormir a la intemperie bajo una noche estrellada, a comer alimentos básicos en los que no se prima el sabor y las recetas más elaboradas, sino más el aporte energético y nutricional de sus componentes para asegurar su supervivencia en un entorno hostil. Pero no acaban aquí las pruebas a las que debe someterse la hija de los Reyes de España en este campamento que desde su centro de estudios de Gales le han propuesto para ampliar su conocimiento sobre el mundo, alejándola de su cómoda visión por su privilegiada condición real.

Durante esta acampada, la princesa Leonor y sus compañeros de aventura no podrán utilizar el teléfono móvil ni demás aparatos electrónicos y tendrán que acomodarse a una vida sin comodidades, a una vida en plena conexión con la naturaleza. Así, dormirá en un saco dentro de una tienda de campaña junto a otras tres compañeras en medio de un bosque, aunque por seguridad de los estudiantes se ha entendido a bien no desvelar el rincón elegido. También tendrá que apreciar el valor nutricional de ciertos alimentos por encima de su atractivo sabor, como es el caso del arroz cocido, las gachas o diversos alimentos en conserva que supondrán la principal dieta de la princesa Leonor y sus compañeros durante la acampada.

La idea de este campamento es que los jóvenes aprendan que hay vida más allá de las nuevas tecnologías y aprender a vivir con recursos limitados en plena naturaleza. Es más, entre las tareas programadas también tendrán que aprender a hacer fuego por sí mismas, además de diversas actividades deportivas entre las que se incluye senderismo, ciclismo de montaña, piragüismo, espeleología o natación, como bases para sacar el mayor rendimiento a sus capacidades de supervivencia.

Una semana de lo más intensa, pero también muy divertida, que le ayudará a estrechar lazos con sus compañeros y a atesorar recuerdos que le acompañarán a lo largo de su vida. Y, como todo no iba a ser luchar por la supervivencia, la princesa Leonor también podrá divertirse mucho llegado el fin de semana en su aventura más salvaje y es que están programadas actividades más lúdicas como cuidado de animales de granja o una curiosa comida en un restaurante de la zona en la que cada alumno tendrá que preparar un plato típico de su país para acercarle su gastronomía a sus compañeros. ¿Cuál será su plato estrella? ¿Sabe defenderse la princesa Leonor entre fogones? ¿Acabará mejor preparada que un concursante de ‘Supervivientes’?

