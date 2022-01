Este lunes se producía la confirmación de la ruptura entreIñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. Los que fueran duques de Lugo han hecho público un comunicado en el que anuncian el fin de su matrimonio. Tal y como publica la agencia EFE, han decidido «de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial».

En su escrito conjunto, explican que su relación llega a su final después de que se conociera el vínculo del exjugador de balonmano con otra mujer, Ainhoa Armentia. «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin», reza el texto. Al parecer, su decisión la han tomado de mutuo acuerdo. Pero, ¿cómo está llevando Iñaki todo esto? Es una de las preguntas a las que ha respondido esta tarde, al salir del despacho de abogados en el que trabaja, Imaz & Asociados, en Vitoria.

«Todo dicho, gracias», zanja cuando se topa con la prensa gráfica. Al salir de la oficina ha evitado aclarar si confirmará ahora su relación con Ainhoa Armentia. «Muchas gracias, de verdad», insistía. En cuanto se le cuestionaba si hará alguna declaración respecto a us nuevo amor, se ha mostrado tajante: «No, les agradezco». No se pierda el vídeo para escuchar las palabras de Iñaki Urdangarin tras hacerse ‘oficial’ que se separa de su esposa.