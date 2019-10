14 La Princesa, a la derecha de su padre

Una vez dentro los Reyes y sus hijas se aposentaron en la mesa presidencial situada sobre el escenario. Mucho se especuló sobre si la Infanta estaría allí o no, o si acompañaría a su abuela Sofía en el palco. Pero no. De momento no quieren hacer (más) distinciones de las necesarias. Las hermanas van siempre juntas, en «equipo».

Paloma Rocasolano, una abuela deslumbrante.