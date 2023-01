El pasado fin de semana ha sido pródigo en planes privados para los Reyes. Don Felipe se escapaba a esquiar a Sierra Nevada (Granada) con un grupo de amigos para disfrutar del deporte blanco. Sin Letizia ni sus hijas. Pero qué ha hecho la Reina durante estos días ‘libre’? Pues ella también se ha buscado un plan. SEMANA ha descubierto dónde y con quién.

En concreto, Doña Letizia acudió el pasado sábado al Real Canoe N.C de Madrid para asistir a un partido de waterpolo femenino, según han confirmado desde el propio club deportivo. Un encuentro entre el SIMALGA Real Canoe y el Leioa, donde, según apuntan, «recibimos la visita por sorpresa de Su Majestad la Reina Letizia».

Tal y como han compartido en sus redes sociales, «el objetivo de la visita era dar visibilidad y apoyo al deporte femenino en general y en particular a un deporte minoritario como es el waterpolo». Antes de acceder a la piscina, la Reina firmó en el libro de honor del club y estuvo acompañada por el presidente del Canoe, Ricardo Camacho; además de Joaquín Araque, representante de la FMN; Carlos García, patrocinador del equipo femenino “SIMALGA”; José Luis Pastor, responsable del waterpolo del Real Canoe; Emilio Bautista, encargado del waterpolo masculino; y Helena del Hoyo, vocal de natación artística.

Una vez finalizado el partido, Doña Letizia estuvo charlando con las jugadoras de ambos equipos y se hizo fotos con ellas, así como con los aficionados que habían asistido al encuentro. Esta es una situación que suele darse con frecuencia, pero más en esta ocasión, en la que las chicas quisieron inmortalizar esta visita muy especial. La Reina Letizia se mostró muy divertida y cercana mientras el grupo intentaba hacerse el ‘selfie’, y este es el resultado.

La Reina Letizia acudió a este club de natación con un look muy sencillo: jersey rosa y pantalón negro. Un plan privado, fuera de la agenda oficial, que no estamos muy acostumbrados a ver y por eso mismo nos encanta. Si además es para promocionar el deporte femenino, un terreno en el que la Reina también pone mucho empeño, mejor que mejor. «Desde el Real Canoe queremos agradecer esta visita para visibilizar nuestro deporte y la invitamos a que no sea la última», han dicho.

Ya el pasado mes de octubre, los Reyes recibieron en La Zarzuela a las dos selecciones nacionales de waterpolo, después de que los chicos ganaran el Mundial y las chicas hicieran lo propio como Campeonas de Europa.

Sigue deslizando para ver todo lo que dio de sí esta visita de la Reina Letizia a las chicas de waterpolo.